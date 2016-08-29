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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 471147124713471447154716>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:13

sinus

Вы очень не правы.
Сырбор созрел и выплеснулся совсем по другой причине.Был потушен, народ успокоился.А под шумок давать такую "благодарность" за сложный труд это не честно.Извинитесь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:13

  холява написав:
  sinus написав:
  Den написав:[quote="4335527:]Три днi "Цвiло i пахло".А cьогоднi мабуть бракуе поваги .[/quote]


Коллега , Вы что Идиот ?
Вы что ".....вашу мать" пишите ?
Вы вообще понимаете куда Вы пришли (форум ) и что Вы пишите ?
Может Вы напишите ИЗВИНЕНИЯ для ДС и всего форума ?
......Очень Прошу !!![/quote][/quote]
В чем сила брат ??
В правде !! ТАК вот я тут пишу редко но !! Чистую правду !!! Так что мне извинятся незачто !!! А если кому хочется по ушам тролями проехаться то это не ко мне !! НО форум 5 лет давности был ГОРАЗДО информативней !!
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:15

Den

Я ПИСАЛ ДЛЯ СИНУСА

.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
холява
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:16

  холява написав:Den

Я ПИСАЛ ДЛЯ СИНУСА

твою мать !!!!!!!!

Ну тогда сорри . Извините !!!
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:17

  Captain Obvious написав:Одесса, оптовая продажа 26.30

Соотношение покупка/продажа
1 к 2.

Все хорошего настроения, удачи, любви, всего, всего!

Запорожье повы розница вечер 26,25-26,30
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:21

  дядя Caша написав:
  Den написав:дядя Caша Я ВАс уважаю конечно !! НО удалять мои собщения которые отвечают на хамство других аватарок ..... Вы же знаете что я не троль и не флудю сдесь .... С Уважением


Грязь с ветки уже в 4 руки удаляется. Меж тем у меня и другие дела есть. Может быть, кто-то все-таки осмелится убрать за собой сам? Спасибо.

US
Я вас в личке уже пару раз дать контакты (по разным операциям с назваными СУММАМИ) Ответа 0 !! Или ВЫ не хотите , или ВЫ (просто меня игнорируете)....
Востаннє редагувалось Den в Чет 29 бер, 2018 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:26

В Бан меня пожизноено !!!

Если так модерировать , ТО прошу отправить меня в БАН ПОЖИЗНЕННО !!! Дабы у меня небыло соблазна сюда вообще заходить !!!!!!
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:28

  Den написав:
  дядя Caша написав:
  Den написав:дядя Caша Я ВАс уважаю конечно !! НО удалять мои собщения которые отвечают на хамство других аватарок ..... Вы же знаете что я не троль и не флудю сдесь .... С Уважением


Грязь с ветки уже в 4 руки удаляется. Меж тем у меня и другие дела есть. Может быть, кто-то все-таки осмелится убрать за собой сам? Спасибо.

US
Я вас в личке уже пару раз дать контакты (по разным операциям с назваными СУММАМИ) Ответа 0 !! Или ВЫ не хотите , или ВЫ (просто меня игнорируете)....


От Вас в личке ничего не получал. :roll: Остальные коллеги, отправлявшие подобные запросы получали контактные телефоны и предупреждения ДС дилерам налички.
Полагаю, многие могут это подтвердить.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:32

  Den написав:Если так модерировать , ТО прошу отправить меня в БАН ПОЖИЗНЕННО !!! Дабы у меня небыло соблазна сюда вообще заходить !!!!!!


Можно, конечно, отправить, но.. в другой раз. разберитесь с личкой в мой адрес, а потом рассмотрим Вашу просьбу.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:43

Все-таки пришло 2 поста.

US

PS

Баниться будем ил ну его?

дядя Caша
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