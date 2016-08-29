sinus
Вы очень не правы.
Сырбор созрел и выплеснулся совсем по другой причине.Был потушен, народ успокоился.А под шумок давать такую "благодарность" за сложный труд это не честно.Извинитесь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:13
sinus
Вы очень не правы.
Сырбор созрел и выплеснулся совсем по другой причине.Был потушен, народ успокоился.А под шумок давать такую "благодарность" за сложный труд это не честно.Извинитесь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:13
В чем сила брат ??
В правде !! ТАК вот я тут пишу редко но !! Чистую правду !!! Так что мне извинятся незачто !!! А если кому хочется по ушам тролями проехаться то это не ко мне !! НО форум 5 лет давности был ГОРАЗДО информативней !!
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:16
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:17
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:21
Я вас в личке уже пару раз дать контакты (по разным операциям с назваными СУММАМИ) Ответа 0 !! Или ВЫ не хотите , или ВЫ (просто меня игнорируете)....
Востаннє редагувалось Den в Чет 29 бер, 2018 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:26
В Бан меня пожизноено !!!
Если так модерировать , ТО прошу отправить меня в БАН ПОЖИЗНЕННО !!! Дабы у меня небыло соблазна сюда вообще заходить !!!!!!
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:28
От Вас в личке ничего не получал. Остальные коллеги, отправлявшие подобные запросы получали контактные телефоны и предупреждения ДС дилерам налички.
Полагаю, многие могут это подтвердить.
US
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:32
Можно, конечно, отправить, но.. в другой раз. разберитесь с личкой в мой адрес, а потом рассмотрим Вашу просьбу.
US
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:43
Все-таки пришло 2 поста.
US
PS
Баниться будем ил ну его?
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