Додано: Чет 29 бер, 2018 19:13

sinus



Вы очень не правы.

Сырбор созрел и выплеснулся совсем по другой причине.Был потушен, народ успокоился.А под шумок давать такую "благодарность" за сложный труд это не честно.Извинитесь.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.