Додано: Чет 29 бер, 2018 19:46

Да сегодня многие открыли себя по-настоящему,а так в жизни наверняка одевают маску и корчат из себя приличных и уважаемых такими же персонажами людей.

Ничего нового для себя не открыл,расстраивает только что думал этих сочувствующих собак на двух ногах хотя бы 90%,а их наверное все 99%.



Да и сегодня закончился локальный рост,это действительно сработало как пули для чертей и они поскакали в атаку,шабаш сегодня зачётный,начали не в полнолуние,наверное прилично накипело в чанах со смолой)))



Завтра боковик,надеюсь НБУ не надо будет ничего заливать и устаканится на уровне 30 мб,а налик на вечерних 23-25 на 30 продажа,а потом скорее всего рост,ибо репатрианты не спят...