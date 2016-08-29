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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:46
Да сегодня многие открыли себя по-настоящему,а так в жизни наверняка одевают маску и корчат из себя приличных и уважаемых такими же персонажами людей.
Ничего нового для себя не открыл,расстраивает только что думал этих сочувствующих собак на двух ногах хотя бы 90%,а их наверное все 99%.
Да и сегодня закончился локальный рост,это действительно сработало как пули для чертей и они поскакали в атаку,шабаш сегодня зачётный,начали не в полнолуние,наверное прилично накипело в чанах со смолой)))
Завтра боковик,надеюсь НБУ не надо будет ничего заливать и устаканится на уровне 30 мб,а налик на вечерних 23-25 на 30 продажа,а потом скорее всего рост,ибо репатрианты не спят...
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somilitark
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Додано: Чет 29 бер, 2018 19:56
Перес де Куэльяр написав:
Я думаю все запомнили данных персонажей сегодняшнего дня , прошу игнорируйте их . Даже отвечать неохота , потому ,что это уподобится им и принять их хамство.*Відправлено з Чату
Именно так! - Умные люди обсуждают идеи, средние - события, глупые - людей. (Лев Толстой) Поэтому жду от вас идеи по курсу на май и август!
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sinus
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Додано: Чет 29 бер, 2018 19:57
дядя Caша написав:Все-таки пришло 2 поста.
US
PS
Баниться будем ил ну его?
Не ну если такой подход будет то ну его
) .. А если как обычно то да !!!PS Если по Киеву по драгам что-то будет пишите !!
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Den
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дядя Caша
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Додано: Чет 29 бер, 2018 20:02
Менi цiкаво ,Вибачиться ,чи нi, цей невiглас СИНУС перед ДС i форумчанами.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Чет 29 бер, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 29 бер, 2018 20:03
дядя Caша
Ден нормальный , " зуб даю "
Психовать умеет, но безвредный...
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холява
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Додано: Чет 29 бер, 2018 20:04
Спасибо прошу удалить всё !!! что я напсал не по теме и по теме тоже !!!
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Den
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Додано: Чет 29 бер, 2018 20:04
sinus
Так ВЫ ЖЕ и начали обсуждать людей
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Додано: Чет 29 бер, 2018 20:06
Den
Там есть редактировать и ДЕЛЕТЕ (тока по англиссски)
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Додано: Чет 29 бер, 2018 20:07
Перес де Куэльяр
НЕТ
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