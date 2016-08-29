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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47124713471447154716>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:46

Re: Валютный рынок в контексте

Да сегодня многие открыли себя по-настоящему,а так в жизни наверняка одевают маску и корчат из себя приличных и уважаемых такими же персонажами людей.
Ничего нового для себя не открыл,расстраивает только что думал этих сочувствующих собак на двух ногах хотя бы 90%,а их наверное все 99%.

Да и сегодня закончился локальный рост,это действительно сработало как пули для чертей и они поскакали в атаку,шабаш сегодня зачётный,начали не в полнолуние,наверное прилично накипело в чанах со смолой)))

Завтра боковик,надеюсь НБУ не надо будет ничего заливать и устаканится на уровне 30 мб,а налик на вечерних 23-25 на 30 продажа,а потом скорее всего рост,ибо репатрианты не спят...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:56

  Перес де Куэльяр написав:Я думаю все запомнили данных персонажей сегодняшнего дня , прошу игнорируйте их . Даже отвечать неохота , потому ,что это уподобится им и принять их хамство.

*Відправлено з Чату

Именно так! - Умные люди обсуждают идеи, средние - события, глупые - людей. (Лев Толстой) Поэтому жду от вас идеи по курсу на май и август!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:57

  дядя Caша написав:Все-таки пришло 2 поста.

US

PS

Баниться будем ил ну его?

Не ну если такой подход будет то ну его :)) .. А если как обычно то да !!!PS Если по Киеву по драгам что-то будет пишите !!
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:00

  Den написав:
  дядя Caша написав:Все-таки пришло 2 поста.

US

PS

Баниться будем или ну его?

Не ну если такой подход будет то ну его :)) .. А если как обычно то да !!!


Смотрите, мест в сауне навалом. И не надо спешить с выводами.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:02

Re: Валютный рынок в контексте

Менi цiкаво ,Вибачиться ,чи нi, цей невiглас СИНУС перед ДС i форумчанами.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 29 бер, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:03

дядя Caша


Ден нормальный , " зуб даю "
Психовать умеет, но безвредный...
холява
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:04

  дядя Caша написав:
  Den написав:
  дядя Caша написав:Все-таки пришло 2 поста.

US

PS

Баниться будем или ну его?

Не ну если такой подход будет то ну его :)) .. А если как обычно то да !!!


Смотрите, мест в сауне навалом. И не надо спешить с выводами.

US
Спасибо прошу удалить всё !!! что я напсал не по теме и по теме тоже !!!
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:04

sinus
Так ВЫ ЖЕ и начали обсуждать людей
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:06

Den
Там есть редактировать и ДЕЛЕТЕ (тока по англиссски)
холява
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:07

Перес де Куэльяр
НЕТ
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