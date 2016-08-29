Додано: Чет 29 бер, 2018 20:46

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в среду относительно доллара на 8,89 коп., на торгах четверга потерял 13,83 коп., оказавшись на уровне 26,5435 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 29 марта с уровней предыдущего закрытия 26,44/26,48 UAH/USD виртуально, без сделок.



Довольно рано, около 10.07, покидая виртуальную сферу, доллар сузил спред к 26,45/26,47, по сути, не изменившись в цене, однако спустя 15 минут инициировал динамичный рост, оказавшись на цифре 26,53/26,57 UAH/USD. Приблизительно в это время, как и накануне, с «разведкой» на межбанке появились представители НБУ. Меж тем, убедившись, что «разведка» не сменилась интервенцией, «американец» пролонгировал рост, оказавшись к 10.40 на цифре 26,54/26,57 UAH/USD. Очевидно, с этого часа НБУ начал постепенно продавать СКВ уполномоченным банкам по запросу наилучшего курса. Это остановило рост цен СКВ, а с 11.12 стартовало их снижение. Вначале к 26,54/26,56, а спустя 25 минут, на 11.37 до 26,53/26,56 UAH/USD.



Откат набирал силу, и пополудни, на 12.12 доллар успел просесть к 26,50/26,52, а на 12.36 – до 26,48/26,52 UAH/USD. Вскоре стало известно, что регулятор удвоил объем интервенций по сравнению со средой, продав около $32,0 млн. в общей сложности по 26,52 UAH/USD.



На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.02 Киева на фоне курса 26,47/26,49 UAH/USD.



В это же время НБУ тоже покинул рынок, перестав контролировать его, вызвав симметричное расширение спреда до 26,46/26,50 UAH/USD.

Эти цены на опустевшем МЕЖБАНКЕ оставались действующими до самого закрытия сессии.



На цифре 26,46/26,50 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 29 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,5435 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 5,43% с 28,0672 UAH/USD до 26,5435 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 29 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 марта, сохранив «бычий» тренд, заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, агроэкспортеры, рассчитывающие на гривню компенсации НДС, придерживали валюту.

Во-вторых, импортеры оказались в более сложной ситуации, поскольку у них оставалось 2 рабочих дня для проплаты импортных контрактов (30-го европейский запад выходной) и были вынуждены приобретать СКВ по высокой цене. Не исключено, что на межбанке сохранились покупки СКВ представителями донецкого олигарха для обслуживания (проценты) евробондов его компании.



Меж тем, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, которые показали символическое снижение с уровня 49 872,2 млн. грн. к отметке 49 780,2 млн. грн., по состоянию на утро четверга Казначейство не компенсировало НДС агроэкспортерам.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 29 марта выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, около полудня импортеры, поставленные в безвыходное положение, начали приобретать выросшую в цене валюту.



Во-вторых, как известно, в четверг наступает пик притока экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке. И на эту валюту нашлись покупатели.



В-третьих, субъекты рынка спешили закончить свои проекты перед длинными выходными на Западе в преддверии финиша квартала.



В-четвертых, свою лепту в общий рост оборотов внес регулятор, не поскупившийся нынче на долларовую интервенцию, как накануне.











Торги 29 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая во всех случаях заключалась в довольно сдержанном повторении курсовых хроник валютного межбанка. До полудня на наличном рынке наблюдался рост курса наличной пары доллар-гривня, затем довольно динамичная коррекция.



В очередной раз подтвердилось пребывание наличного рынка в кильватере валютного межбанка. Самое забавное из этого проекта «Куда иголка, туда и нитка» то, что, несмотря на участие в торгах межбанка регулятора, тамошний средневзвешенный курс доллара прибавил 13,83 коп., а наличный «американец» в течение четверга потерял в цене. Сохранив и даже отчасти расширив курсовой зазор между этими долларами.



Все без исключения рынки вышеперечисленных населенных пунктов по итогам 29 марта констатировали равновесие покупок и продаж, которое в отличие от предыдущей сессии, все-таки обеспечило определенный прогресс на участке ликвидности, о чем доложили валютчики Запорожья, Харькова, Киева, Одессы и Крыжополя.

Дилеры наличного рынка Днепра констатировали повторение показателей предыдущей сессии.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара в течение четверга потеряла 2,0-10,0 коп. (наиболее замено курс бидов упал на рынках Запорожья и Днепра), офера стали ниже на 5,0-13,0 коп. (наиболее заметные потери предложение понесло в Днепре).



По сравнению с закрытием седы биды наличного «американца» либо не изменились (Днепр, Харьков, Киев), либо потеряли 10,0 коп. (Запорожье).



Таким образом, скудная гривневая ликвидность в комплекте с надвигающимся финишем месяца и квартала обеспечила в предпоследней сессии наличного рынка довольно заметное снижение действующих цен.

Итоговое настроение, повторимся, при этом было однообразным вне зависимости от региона: равновесие покупок и продаж, что в большинстве случаев обеспечило прогресс на участке ликвидности.



Впрочем, по порядку.



Торги 29 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,30/26,37 UAH/USD, евро – 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.



Розничный рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне изначально приподнятых цен. Это равновесие сохранялось до полудня, не требуя поддержки ценовыми ревизиями.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют остались на уровнях открытия: 26,40/26,50 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние». Это удержало действующие на полдень цены от перемен.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось очень аккуратно дисконтировать действующие цены сообразно «медвежьему» тренду на валютном межбанке, на который

ориентировались клиенты наличного рынка.



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты на очень хорошем уровне, аккурат, на «четверку с плюсом». Как и накануне.



В течение четверга биды розничного и мелкооптового наличного доллара в Днепре потеряли 10,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 13,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,30/26,37 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж на фоне изначально приподнятых цен. До полудня этот баланс сохранялся сам вследствие равновесия покупок и продаж.



Около 12.12 на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют остались на уровнях открытия: 26,40/26,50 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние». Это удержало действующие на полдень цены от перемен.



После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, для чего пришлось снижать действующие цены.



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты на хорошем уровне, заслужившем, как и накануне «твердую четверку».



На протяжении 29 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли 10,0 коп., офера стали ниже на 13,0 коп.



По сравнению с закрытием 28 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потерли 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 29 марта уровнями 32,45/32,75 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре упали на 10,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 29 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовалось поднимать действующие цены, отвечая на «сдержанное» доминирование клиентского спроса из-за динамичного «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, а после обеда снижать котировки под влиянием «баксопада» на валютном межбанке.



Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было не до пребывавшей с 16.30 Киева в состоянии динамичной коррекции пары евро-доллар.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2328 к отметке $1,2297 констатировав внутридневное его снижение на скромные 31 пункт.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка сообразно отнеслись к этой потере, львиная доля которой состоялась «под занавес» украинских торгов. При этом наши валютчики наверняка не забыли о внутридневном снижении цен наличной пары доллар-гривня, сосредоточившись именно на этой динамике.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 29 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2308, пара евро-доллар до 09.00 Киева динамично росла, сумев в указанное время отметиться на локальном максимуме $1,2333, с которого стартовала коррекция. Она уронила евро в начале европейской сессии в диапазон $1,2303-1,2315, который пара не покидала до 13.30. С этого часа пара евро-доллар начала формировать двойную, разнесенную во времени двойную вершину с максимумами на цифре $1,2335. Как известно, двойная вершина предвестник снижения. Так и произошло: после 18.00 пара упала в диапазон $1,2285-1,2303, который не покидала до 21.22 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс американского доллара опускается в ходе торгов в четверг, но, полагаем, завершит в «плюсе» текущую короткую неделю.

Рынки США, большинства стран Европы и ряда государств Азии будут закрыты в пятницу.



Евро по состоянию на 16.30 Киева торгуется в районе $1,2334 против $1,2308 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в четверг в районе ¥131,29 по сравнению со ¥131,52 в предыдущий день. Курс доллара составляет ¥106,44 против ¥106,85 в среду.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,21%.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,13% после того, как в среду он достигал максимальной отметки за пять сессий. С начала текущей недели индикатор прибавил 0,7%.



Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер ожидает более быстрой нормализации денежно-кредитной политики в США на фоне усиления инфляции: теперь он выступает за три повышения базовой процентной ставки в 2018 году вместо двух.



«Мы наблюдали некоторое укрепление инфляции, и именно оно заставило меня перейти от ожидания двух повышений к трем», - заявил он в интервью The Wall Street Journal в четверг, поясняя свой обновленный прогноз.



Расходы населения США в феврале увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,4%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Динамика обоих показателей совпала со средними ожиданиями аналитиков, а также с темпами повышения, отмеченными в январе.



Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в феврале вырос на 0,2% в помесячном и на 1,6% в годовом выражении (в январе - на 0,3% и 1,5% соответственно). Результаты совпали с прогнозами экспертов.



Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс., с пересмотренных 227 тыс. до 215 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель оказался минимальным с января 1973 года. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 1 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели - до 230 тыс.



Итак, в ходе европейских торгов евро и фунт обновили минимумы против американской валюты.



Пара евро-доллар снижалась до $1,2296, фунт-доллар – до $1,4035. «Британец», франк и «новозеландец» торгуются к американцу в «минусе», другие основные валюты – в «плюсе».



Данные по британскому ВВП за IV квартал совпали с прогнозными значениями. Поскольку на этой неделе завершится I квартал, то участники рынка спокойно отреагировали на опубликованную статистику.



На американской сессии фокус внимания трейдеров сместился на инфляционные данные по Германии, ВВП Канады.



В Штатах выйдет отчет по инфляции PCE США, данные по личным доходам и расходам, отчет по обращениям за пособием по безработице и по уровню доверия потребителей.



Рискнем предположить, что перед католической Пасхой спрос на доллар сохранится. От пары евро-доллар ожидается снижение до зоны $1,2280-1,2290 с последующей коррекцией до $1,2307.



Если продажи по евро усилятся, надо менять таргет, снижая его до $1,2255.



Экономические данные вышедшие в европейскую сессию форекса:

Потребительский кредит в Великобритании за февраль составил £1,65 млрд. (прогноз был £1,43 млрд., предыдущее значение £1,33 млрд.).



Окончательное значение индекса ВВП в Великобритании за IV квартал 2017 года составило 0,4% кв/кв, 1,4% г/г (прогноз был 0,4% кв/кв, 1,4% г/г, уточненное значение 0,4% кв/кв, 1,4% г/г). Изменение количества безработных в Германии за март с учетом сезонных колебаний составило -19 тыс. (прогноз был -15 тыс., предыдущее значение -23 тыс.).



Рискнем предположить, что к нижней границе диапазона $1,2150-1,2550 цена пары евро-доллар теперь и направится. Возможно, это совпадет с очередным дальнейшим падением на американском фондовом рынке, и это укрепление доллара будет чем пояснить.

Впрочем, мы сомневаемся в том, что за этим падением на самом деле будет больше смысла, чем в предыдущих хаотичных колебаниях евро-доллара, о которых мы писали в предыдущих обзорах.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,45/32,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 29 марта ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 29 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по понизившемуся на 10,0 коп.

с закрытия среды спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 марта по спросу и по предложению не изменились.



Отечественный валютный межбанк дополуденным «зеленым» ралли продемонстрировал сохранившуюся «сдержанность» экспортеров, не торопившихся расставаться с «кровными долларами» на фоне активных покупок импортеров, которых «поджимали сроки».



Наверняка на межбанке сохранились покупки СКВ представителями донецкого олигарха для обслуживания (проценты) евробондов его компании.



На рынке также присутствовали импортеры, у которых нынче был последний шанс оплатить контракты, поскольку Запад с 30-го уходит на длинные выходные.



Все вышеперечисленные факторы обеспечили рынку безналичного доллара «бычий» тренд, в который на сей раз вынужден был вмешаться регулятор, продавший уполномоченным банкам около $34,0 млн. по запросу наилучшего курса.



Наличный рынок в меру своих возможностей поддержал «зеленых быков» межбанка, однако уже к полудню тамошний рост цен заморозился, а после обеда цены наличного доллара быстро ушли вниз.



Ближайшие торги межбанка могут сопровождаться отложенной компенсацией НДС агросектору. Не исключено, что Казначейство сочтет пятничную сессию доллара более безопасной и облагодетельствует агроэкспорт. Тем более, что желающим поспекулировать долларом через евро тоже вряд ли удастся раскачать пятничный рынок из-за выходных в Европе.



Первые «реальные» апрельские торги (во вторник) высоковероятно «ознаменуются» сохранением на них «бычьего» тренда в паре доллар-гривня стараниями нерезидентов, у которых стартует сезон репатриации дивидендов.



Натурально, наличный рынок попытается пойти вослед «зеленому» безнала. Без особого, впрочем, «фанатизма».



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