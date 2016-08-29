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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4712471347144715

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:05

  холява написав:Не психуйте , все Нормально. Усе такие вумные , а написать ни хрена не могут ( с логикой проблема).

Отмашку дать или внимание обратить мало кто это пишет вовремя , как говорят « хороша ложка к обеду» , может все ,все знают ,но молчат.Чего стоит прогноз ? Например дезинформировать нелогичным прогнозом или дурной идеей и написать. я верю в курс 24 в мае и 27.5 в августе , при этом логически не разобрать происхождение этих цифр . Извините , если постят без объяснения и логики просчета считаю это «бредом собачим».

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:08

  Hogtown написав:SherLock
Вероятно, у нас с Вами разные понимания глаголов "жить" и "проживать". Например, для меня это не синонимы.

- LOL!!! Очень интересно, т.е. вы в данный момент "проживаете" (как вы изволили выразиться) в UK, а "живете" в Украине? Я правильно вас понял?
Правда вы не один такой, некоторым и не такое удается. И здесь мы переходим ко второй части вашего поста:
Ок. Я летом буду в Украине. Если выйдя из самолёта я увижу Эль-Дорадо, я обещаю забрать все свои слова назад. При всем честном народе! ))

Эль-Дорадо (оно же Клондайк, молочные реки с кисельными берегами, etc.) уже давно в Украине, вы просто его не видите. Не всем дано. Вот Насиров увидел или Ярик (Ярославский) с Беней и Боголюбовым. И это те, которые на виду. Их детки тоже, как и вы, "проживают". Здесь, в Торонто, тоже полным-полно подобных. Но ничего, есть шанс что в скором времени и вы прозреете.

Жесть… Сегодня меня обвинили в высокомерии. Но вот возьмём Вас, к примеру. Что делать, если человек вообще не понимает о чём разговор, но при этом пытается ещё и троллить? И ладно, если бы талантливо. Но Вы же и этого делать не умеете. Совсем. Вас раскатать – проще простого. Потому что если собеседник глагол «проживает» понимает как физическое место жительства, хотя по смыслу текста это понималось как процесс, то о чем говорить? Кстати, может теперь Вам станет понятно, что я хотел сказать? А потом мне говорят, что я высокомерный. Может мне сразу писать в ответе: «твердолобый, прочти текст ещё раз»? Или резче? В итоге заработаю бан, и поэтому не пишу. Но тогда у меня корона на голове. Замкнутый круг.

P.S. Ничего личного.
SherLock
 
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