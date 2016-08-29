Hogtown написав:

Вероятно, у нас с Вами разные понимания глаголов "жить" и "проживать". Например, для меня это не синонимы.

Ок. Я летом буду в Украине. Если выйдя из самолёта я увижу Эль-Дорадо, я обещаю забрать все свои слова назад. При всем честном народе! ))

- LOL!!! Очень интересно, т.е. вы в данный момент "проживаете" (как вы изволили выразиться) в UK, а "живете" в Украине? Я правильно вас понял?Правда вы не один такой, некоторым и не такое удается. И здесь мы переходим ко второй части вашего поста:Эль-Дорадо (оно же Клондайк, молочные реки с кисельными берегами, etc.) уже давно в Украине, вы просто его не видите. Не всем дано. Вот Насиров увидел или Ярик (Ярославский) с Беней и Боголюбовым. И это те, которые на виду. Их детки тоже, как и вы, "проживают". Здесь, в Торонто, тоже полным-полно подобных. Но ничего, есть шанс что в скором времени и вы прозреете.