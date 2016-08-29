|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 22:05
холява написав:
Не психуйте , все Нормально. Усе такие вумные , а написать ни хрена не могут ( с логикой проблема).
Отмашку дать или внимание обратить мало кто это пишет вовремя , как говорят « хороша ложка к обеду» , может все ,все знают ,но молчат.Чего стоит прогноз ? Например дезинформировать нелогичным прогнозом или дурной идеей и написать. я верю в курс 24 в мае и 27.5 в августе , при этом логически не разобрать происхождение этих цифр . Извините , если постят без объяснения и логики просчета считаю это «бредом собачим».*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1090
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 271 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 29 бер, 2018 22:08
Hogtown написав:SherLock
Вероятно, у нас с Вами разные понимания глаголов "жить" и "проживать". Например, для меня это не синонимы.
- LOL!!! Очень интересно, т.е. вы в данный момент "проживаете" (как вы изволили выразиться) в UK, а "живете" в Украине? Я правильно вас понял?
Правда вы не один такой, некоторым и не такое удается. И здесь мы переходим ко второй части вашего поста:
Ок. Я летом буду в Украине. Если выйдя из самолёта я увижу Эль-Дорадо, я обещаю забрать все свои слова назад. При всем честном народе! ))
Эль-Дорадо (оно же Клондайк, молочные реки с кисельными берегами, etc.) уже давно в Украине, вы просто его не видите. Не всем дано. Вот Насиров увидел или Ярик (Ярославский) с Беней и Боголюбовым. И это те, которые на виду. Их детки тоже, как и вы, "проживают". Здесь, в Торонто, тоже полным-полно подобных. Но ничего, есть шанс что в скором времени и вы прозреете.
Жесть… Сегодня меня обвинили в высокомерии. Но вот возьмём Вас, к примеру. Что делать, если человек вообще не понимает о чём разговор, но при этом пытается ещё и троллить? И ладно, если бы талантливо. Но Вы же и этого делать не умеете. Совсем. Вас раскатать – проще простого. Потому что если собеседник глагол «проживает» понимает как физическое место жительства, хотя по смыслу текста это понималось как процесс, то о чем говорить? Кстати, может теперь Вам станет понятно, что я хотел сказать? А потом мне говорят, что я высокомерный. Может мне сразу писать в ответе: «твердолобый, прочти текст ещё раз»? Или резче? В итоге заработаю бан, и поэтому не пишу. Но тогда у меня корона на голове. Замкнутый круг.
P.S. Ничего личного.
-
SherLock
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 21.07.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 29 бер, 2018 23:35
Добавлено: Вт 27
мар, 2018 23:24 ЛАД
писал(а):
Ну что. на валютном рынке полная стабильность?
До пасхи? Или уже до майских?
Кто сумеет правильно спрогнозировать?
(Добавлю, +- 20-30 коп, я тоже считаю стабильностью).
Хотелось бы +20, а перед Пасхой -50 = 26
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1090
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 271 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11015
|1167518
|
|
|6125
|1298370
|
|
|38
|35169
|
реклама
|