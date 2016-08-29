Правильно сказать МНОГО послаблений, теперь банки во всю могут заниматься спекуляциями и хомячить доллар. Даже не знаю чего ждать, интересно.
Похоже 26 таки дно в этом году, хотя зерно сегодня опять стартонуло туземун.
Вообще на ветку зашел только для того, чтоб проверить: хоть ктото такие серьезные факторы заметил/учел?
Сибарит не подкачал, но сдается мне это теперь не уровень тутешней финансовой элиты: и в области внимания и в области понимания подобной информации.
Тут теперича бенефис Переса с уровнем финансов даже не крупного менялы, со массовым одобрямсом.
За Sherlock-а обидно, что потерли пожалуй самый вменяемый пост, а другая бесполезная флудильня пооставалась.
Quo vadis, US?
еще, тут немного делились статой по економической деятельности.
В январе говорил, что вообще жесть, как второй декабрь, февраль +70% год к году, март +50%. С учетом инфляции. (И весна какаято смещенная).
Даже подумываю изменить точки маркетингового года на будущее. Сегмент товары для интерьера, b2c.