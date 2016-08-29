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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4712471347144715

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:05

  холява написав:Не психуйте , все Нормально. Усе такие вумные , а написать ни хрена не могут ( с логикой проблема).

Отмашку дать или внимание обратить мало кто это пишет вовремя , как говорят « хороша ложка к обеду» , может все ,все знают ,но молчат.Чего стоит прогноз ? Например дезинформировать нелогичным прогнозом или дурной идеей и написать. я верю в курс 24 в мае и 27.5 в августе , при этом логически не разобрать происхождение этих цифр . Извините , если постят без объяснения и логики просчета считаю это «бредом собачим».

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 01:06

  Сибарит написав:Немного новых послаблений от НБУ:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Правильно сказать МНОГО послаблений, теперь банки во всю могут заниматься спекуляциями и хомячить доллар. Даже не знаю чего ждать, интересно.
Похоже 26 таки дно в этом году, хотя зерно сегодня опять стартонуло туземун.

Вообще на ветку зашел только для того, чтоб проверить: хоть ктото такие серьезные факторы заметил/учел?
Сибарит не подкачал, но сдается мне это теперь не уровень тутешней финансовой элиты: и в области внимания и в области понимания подобной информации.

Тут теперича бенефис Переса с уровнем финансов даже не крупного менялы, со массовым одобрямсом.

За Sherlock-а обидно, что потерли пожалуй самый вменяемый пост, а другая бесполезная флудильня пооставалась.

Quo vadis, US?

еще, тут немного делились статой по економической деятельности.
В январе говорил, что вообще жесть, как второй декабрь, февраль +70% год к году, март +50%. С учетом инфляции. (И весна какаято смещенная).
Даже подумываю изменить точки маркетингового года на будущее. Сегмент товары для интерьера, b2c.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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