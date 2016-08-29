RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4712471347144715

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:05

  холява написав:Не психуйте , все Нормально. Усе такие вумные , а написать ни хрена не могут ( с логикой проблема).

Отмашку дать или внимание обратить мало кто это пишет вовремя , как говорят « хороша ложка к обеду» , может все ,все знают ,но молчат.Чего стоит прогноз ? Например дезинформировать нелогичным прогнозом или дурной идеей и написать. я верю в курс 24 в мае и 27.5 в августе , при этом логически не разобрать происхождение этих цифр . Извините , если постят без объяснения и логики просчета считаю это «бредом собачим».

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 06.01.17
Подякував: 271 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 01:06

  Сибарит написав:Немного новых послаблений от НБУ:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Правильно сказать МНОГО послаблений, теперь банки во всю могут заниматься спекуляциями и хомячить доллар. Даже не знаю чего ждать, интересно.
Похоже 26 таки дно в этом году, хотя зерно сегодня опять стартонуло туземун.

Вообще на ветку зашел только для того, чтоб проверить: хоть ктото такие серьезные факторы заметил/учел?
Сибарит не подкачал, но сдается мне это теперь не уровень тутешней финансовой элиты: и в области внимания и в области понимания подобной информации.

Тут теперича бенефис Переса с уровнем финансов даже не крупного менялы, со массовым одобрямсом.

За Sherlock-а обидно, что потерли пожалуй самый вменяемый пост, а другая бесполезная флудильня пооставалась.

Quo vadis, US?

еще, тут немного делились статой по економической деятельности.
В январе говорил, что вообще жесть, как второй декабрь, февраль +70% год к году, март +50%. С учетом инфляции. (И весна какаято смещенная).
Даже подумываю изменить точки маркетингового года на будущее. Сегмент товары для интерьера, b2c.

upd. Забыл упомянуть такой фактор: количество туристов посетивших Украину в 2017 выросло до ±15млн человек, на 6% больше, чем в 2016. Цены у нас "потихоньку" на всё растут. В общем, допустим каждый тратит в среднем по 500$ за поездку, это +7,5млрд$ поступлений валюты.
Востаннє редагувалось Corpocrator в П'ят 30 бер, 2018 02:25, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 836
З нами з: 06.01.15
Подякував: 105 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 01:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Corpocrator написав:банки во всю могут заниматься спекуляциями и хомячить доллар

Могут спекулировать, но не хомячить. Позиции остались ограниченными.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2875
З нами з: 02.09.15
Подякував: 448 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4712471347144715
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1100, 1101, 1102
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11016 1167700
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 00:12
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 611, 612, 613
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6125 1298376
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 11:55
vovan_prm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35172
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8084)
30.03.2018 01:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.