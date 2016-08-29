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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 22:05
холява написав:
Не психуйте , все Нормально. Усе такие вумные , а написать ни хрена не могут ( с логикой проблема).
Отмашку дать или внимание обратить мало кто это пишет вовремя , как говорят « хороша ложка к обеду» , может все ,все знают ,но молчат.Чего стоит прогноз ? Например дезинформировать нелогичным прогнозом или дурной идеей и написать. я верю в курс 24 в мае и 27.5 в августе , при этом логически не разобрать происхождение этих цифр . Извините , если постят без объяснения и логики просчета считаю это «бредом собачим».*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 01:06
Правильно сказать МНОГО послаблений, теперь банки во всю могут заниматься спекуляциями и хомячить доллар. Даже не знаю чего ждать, интересно.
Похоже 26 таки дно в этом году, хотя зерно сегодня опять стартонуло туземун.
Вообще на ветку зашел только для того, чтоб проверить: хоть ктото такие серьезные факторы заметил/учел?
Сибарит не подкачал, но сдается мне это теперь не уровень тутешней финансовой элиты: и в области внимания и в области понимания подобной информации.
Тут теперича бенефис Переса с уровнем финансов даже не крупного менялы, со массовым одобрямсом.
За Sherlock-а обидно, что потерли пожалуй самый вменяемый пост, а другая бесполезная флудильня пооставалась.
Quo vadis, US?
еще, тут немного делились статой по економической деятельности.
В январе говорил, что вообще жесть, как второй декабрь, февраль +70% год к году, март +50%. С учетом инфляции. (И весна какаято смещенная).
Даже подумываю изменить точки маркетингового года на будущее. Сегмент товары для интерьера, b2c.
upd. Забыл упомянуть такой фактор: количество туристов посетивших Украину в 2017 выросло до ±15млн человек, на 6% больше, чем в 2016. Цены у нас "потихоньку" на всё растут. В общем, допустим каждый тратит в среднем по 500$ за поездку, это +7,5млрд$ поступлений валюты.
Востаннє редагувалось Corpocrator
в П'ят 30 бер, 2018 02:25, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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Corpocrator
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 01:32
Corpocrator написав:
банки во всю могут заниматься спекуляциями и хомячить доллар
Могут спекулировать, но не хомячить. Позиции остались ограниченными.
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Сибарит
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:02
Quo vadis, US?
Corpocrator написав:
Правильно сказать МНОГО послаблений, теперь банки во всю могут заниматься спекуляциями и хомячить доллар. Даже не знаю чего ждать, интересно.
Похоже 26 таки дно в этом году, хотя зерно сегодня опять стартонуло туземун.
Вообще на ветку зашел только для того, чтоб проверить: хоть ктото такие серьезные факторы заметил/учел?
Сибарит не подкачал, но сдается мне это теперь не уровень тутешней финансовой элиты: и в области внимания и в области понимания подобной информации.
Тут теперича бенефис Переса с уровнем финансов даже не крупного менялы, со массовым одобрямсом.
За Sherlock-а обидно, что потерли пожалуй самый вменяемый пост, а другая бесполезная флудильня пооставалась.
Quo vadis, US?
еще, тут немного делились статой по економической деятельности.
В январе говорил, что вообще жесть, как второй декабрь, февраль +70% год к году, март +50%. С учетом инфляции. (И весна какаято смещенная).
Даже подумываю изменить точки маркетингового года на будущее. Сегмент товары для интерьера, b2c.
upd. Забыл упомянуть такой фактор: количество туристов посетивших Украину в 2017 выросло до ±15млн человек, на 6% больше, чем в 2016. Цены у нас "потихоньку" на всё растут. В общем, допустим каждый тратит в среднем по 500$ за поездку, это +7,5млрд$ поступлений валюты.
ДС предложил самим убрать за собой. Так что, вопрос ко флудистам.
"Умничать" все горазды, а взять в руки тряпку и почистиь за собой очереди нет.
US
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дядя Caша
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:02
Ох что-то у меня предчувствие, что на выходных пробьем 26
Проверим интуицию)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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