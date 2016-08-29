по НБУ МБ на 10.30 10 угод на 2.66 млн по сзв 26.3593
Усім вдалого дня та чудового настрою!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:39
Re: Валютный рынок в контексте
по НБУ МБ на 10.30 10 угод на 2.66 млн по сзв 26.3593
Усім вдалого дня та чудового настрою!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:43
Категорически согласен и неоднократно это утверждал, основываясь на визуальных показателях заполняемости ресторанов.
Уже дошли до ручки, что в некоторые вкусные и прикольные рестораны даже в будни надо заказывать столик. Иначе не попадешь. Мест нет. Трудящиеся обедают. В выходные и не суйся. Трудящиеся отдыхают.
Ешь ананасы,
Рябчиков жуй,
Жирное время приходит
Буржуй.
Счастливые, пьяные, зажиточные рожи ...
И эта движуха отнюдь не угнетает, а только радует.
Туризм недооцениваете. Он дает вовсе не $500 с одного туриста. Только за первые минуты пребывания аэропорт сбриваете "за аэропортовое обслуживание" порядка $100. Потом за каждый день отель $100. А три раза в день покушать? А такси? А экскурсии, кофе, бары, сувениры, любовь, девушки? В Киеве есть где оттянуться. Многие в день намного больше у нас оставляют. Львов вообще грандиозные рывок в плане туризма сделал и стал образцом для всей страны.
Туристический потенциал огромен.
Но только для этого на местах надо навести порядок.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:43
Привет из Днепра-3
Спустя 28 минут, на 10.40 в сопровождении низких оборотов и доминирования оферов цена доллара упала на межбанке до 26,30/26,35 UAH/USD. «Ждем появления регулятора в мешком гривни», - предположил наш гуру.
Дата: 30 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.33
Мелкий опт «неформал»
$ 26,20/26,30 UAH/USD
EUR 32,50/32,65-70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 марта стартовали в условиях нулевой ликвидности по части реальных сделок.
Дата: 30 марта 2018 г. на 10.34
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,15/26,25 UAH/USD
€ 32,45/32,65 UAH/EUR
RUB – 0,452/0,458 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
доминирования розничного клиентского предложения валюты.
US
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:07
А что, на Финансах уже своё время?
Когнитивный диссонанс, однако...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:10
Re: Валютный рынок в контексте
Появляются оптовые предложения 26.20
Не иначе идем к 27 (25.27)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:16
Очкарик увимкни летнее время в Панель керування-Налаштування форуму
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:16
Можно более подробно? По котировкам. Спасибо.
US
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:18
Вряд ли. Потому что Нацбанк уже вышел с интервенцией и скупает понемногу
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:20
Привет из Днепра-4
По состоянию на 11.17 снижение курса безналичного «американца» было продолжено, на указанный час СКВ обосновалась на отметке 26,26/26,29 UAH/USD. Откат не остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,285 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» «антиралли», которое не смогло прервать «вмешательством» встревоженного на сей раз НБУ, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в гармонии с «символическим» снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:40
Re: Валютный рынок в контексте
Учитывая огромный гривневый навес (валюта сидения определяет точку зрения) , решил не рисковать и купил на 60% па26.18 в опте.
Улыбаемся и машем дальше.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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