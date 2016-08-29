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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4714471547164717>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:39

Re: Валютный рынок в контексте

по НБУ МБ на 10.30 10 угод на 2.66 млн по сзв 26.3593
Усім вдалого дня та чудового настрою!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:43

  Corpocrator написав:
еще, тут немного делились статой по економической деятельности.
В январе говорил, что вообще жесть, как второй декабрь, февраль +70% год к году, март +50%. С учетом инфляции. (И весна какаято смещенная).
Даже подумываю изменить точки маркетингового года на будущее. Сегмент товары для интерьера, b2c.

upd. Забыл упомянуть такой фактор: количество туристов посетивших Украину в 2017 выросло до ±15млн человек, на 6% больше, чем в 2016. Цены у нас "потихоньку" на всё растут. В общем, допустим каждый тратит в среднем по 500$ за поездку, это +7,5млрд$ поступлений валюты.


Категорически согласен и неоднократно это утверждал, основываясь на визуальных показателях заполняемости ресторанов.
Уже дошли до ручки, что в некоторые вкусные и прикольные рестораны даже в будни надо заказывать столик. Иначе не попадешь. Мест нет. Трудящиеся обедают. В выходные и не суйся. Трудящиеся отдыхают.
Ешь ананасы,
Рябчиков жуй,
Жирное время приходит
Буржуй.
Счастливые, пьяные, зажиточные рожи ...
И эта движуха отнюдь не угнетает, а только радует. :D
Туризм недооцениваете. Он дает вовсе не $500 с одного туриста. Только за первые минуты пребывания аэропорт сбриваете "за аэропортовое обслуживание" порядка $100. Потом за каждый день отель $100. А три раза в день покушать? А такси? А экскурсии, кофе, бары, сувениры, любовь, девушки? В Киеве есть где оттянуться. Многие в день намного больше у нас оставляют. Львов вообще грандиозные рывок в плане туризма сделал и стал образцом для всей страны.
Туристический потенциал огромен.
Но только для этого на местах надо навести порядок. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:43

Привет из Днепра-3

Спустя 28 минут, на 10.40 в сопровождении низких оборотов и доминирования оферов цена доллара упала на межбанке до 26,30/26,35 UAH/USD. «Ждем появления регулятора в мешком гривни», - предположил наш гуру.

Дата: 30 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.33

Мелкий опт «неформал»

$ 26,20/26,30 UAH/USD
EUR 32,50/32,65-70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 марта стартовали в условиях нулевой ликвидности по части реальных сделок.

Дата: 30 марта 2018 г. на 10.34

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,15/26,25 UAH/USD
€ 32,45/32,65 UAH/EUR
RUB – 0,452/0,458 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
доминирования розничного клиентского предложения валюты.


US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:07

А что, на Финансах уже своё время?

Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:39
Re: Валютный рынок в контексте
по НБУ МБ на 10.30 10 угод на 2.66 млн по сзв 26.3593
Усім вдалого дня та чудового настрою!

Когнитивный диссонанс, однако... :(
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:10

Re: Валютный рынок в контексте

Появляются оптовые предложения 26.20

Не иначе идем к 27 (25.27) :roll:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:16

Очкарик увимкни летнее время в Панель керування-Налаштування форуму
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:16

  Captain Obvious написав:Появляются оптовые предложения 26.20

Не иначе идем к 27 (25.27) :roll:


Можно более подробно? По котировкам. Спасибо.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:18

  Captain Obvious написав:Появляются оптовые предложения 26.20

Не иначе идем к 27 (25.27) :roll:


Вряд ли. Потому что Нацбанк уже вышел с интервенцией и скупает понемногу :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:20

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.17 снижение курса безналичного «американца» было продолжено, на указанный час СКВ обосновалась на отметке 26,26/26,29 UAH/USD. Откат не остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,285 UAH/USD.

Дополуденное «зеленое» «антиралли», которое не смогло прервать «вмешательством» встревоженного на сей раз НБУ, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в гармонии с «символическим» снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:40

Re: Валютный рынок в контексте

Учитывая огромный гривневый навес (валюта сидения определяет точку зрения) , решил не рисковать и купил на 60% па26.18 в опте.

Улыбаемся и машем дальше.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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