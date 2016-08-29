Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:43

Corpocrator написав:

еще, тут немного делились статой по економической деятельности.

В январе говорил, что вообще жесть, как второй декабрь, февраль +70% год к году, март +50%. С учетом инфляции. (И весна какаято смещенная).

Даже подумываю изменить точки маркетингового года на будущее. Сегмент товары для интерьера, b2c.



upd. Забыл упомянуть такой фактор: количество туристов посетивших Украину в 2017 выросло до ±15млн человек, на 6% больше, чем в 2016. Цены у нас "потихоньку" на всё растут. В общем, допустим каждый тратит в среднем по 500$ за поездку, это +7,5млрд$ поступлений валюты. еще, тут немного делились статой по економической деятельности.В январе говорил, что вообще жесть, как второй декабрь, февраль +70% год к году, март +50%. С учетом инфляции. (И весна какаято смещенная).Даже подумываю изменить точки маркетингового года на будущее. Сегмент товары для интерьера, b2c.upd. Забыл упомянуть такой фактор: количество туристов посетивших Украину в 2017 выросло до ±15млн человек, на 6% больше, чем в 2016. Цены у нас "потихоньку" на всё растут. В общем, допустим каждый тратит в среднем по 500$ за поездку, это +7,5млрд$ поступлений валюты.

Категорически согласен и неоднократно это утверждал, основываясь на визуальных показателях заполняемости ресторанов.Уже дошли до ручки, что в некоторые вкусные и прикольные рестораны даже в будни надо заказывать столик. Иначе не попадешь. Мест нет. Трудящиеся обедают. В выходные и не суйся. Трудящиеся отдыхают.Ешь ананасы,Рябчиков жуй,Жирное время приходитБуржуй.Счастливые, пьяные, зажиточные рожи ...И эта движуха отнюдь не угнетает, а только радует.Туризм недооцениваете. Он дает вовсе не $500 с одного туриста. Только за первые минуты пребывания аэропорт сбриваете "за аэропортовое обслуживание" порядка $100. Потом за каждый день отель $100. А три раза в день покушать? А такси? А экскурсии, кофе, бары, сувениры, любовь, девушки? В Киеве есть где оттянуться. Многие в день намного больше у нас оставляют. Львов вообще грандиозные рывок в плане туризма сделал и стал образцом для всей страны.Туристический потенциал огромен.Но только для этого на местах надо навести порядок.