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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:41
Вышла статистика по остаткам ОВГЗ на сегодня.
Нерезы ничего не покупали на этой неделе, напротив у нерезов было погашение валютных ОВГЗ на 300 млн грн ( $ 12 млн ) вероятно пойдут на выход, но не факт......
При этом на 200 млн грн валютные ОВГЗ купили физ лица....
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:42
дядя Caша написав: Captain Obvious написав:
Появляются оптовые предложения 26.20
Не иначе идем к 27 (25.27)
Можно более подробно? По котировкам. Спасибо.
US
Можно.
Одесский опт впадает потихоньку в панику, и сам предлагает крупным клиентам приятные цены.
На сейчас можно набраться па26.18
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:44
Искатель написав: Captain Obvious написав:
Появляются оптовые предложения 26.20
Не иначе идем к 27 (25.27)
Вряд ли. Потому что Нацбанк уже вышел с интервенцией и скупает понемногу
✓Откат не остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,285 UAH/USD.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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