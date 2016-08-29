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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4714471547164717

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:41

Вышла статистика по остаткам ОВГЗ на сегодня.

Нерезы ничего не покупали на этой неделе, напротив у нерезов было погашение валютных ОВГЗ на 300 млн грн ( $ 12 млн ) вероятно пойдут на выход, но не факт......

При этом на 200 млн грн валютные ОВГЗ купили физ лица....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:42

  дядя Caша написав:
  Captain Obvious написав:Появляются оптовые предложения 26.20

Не иначе идем к 27 (25.27) :roll:


Можно более подробно? По котировкам. Спасибо.

US


Можно.
Одесский опт впадает потихоньку в панику, и сам предлагает крупным клиентам приятные цены.

На сейчас можно набраться па26.18
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:44

  Искатель написав:
  Captain Obvious написав:Появляются оптовые предложения 26.20

Не иначе идем к 27 (25.27) :roll:


Вряд ли. Потому что Нацбанк уже вышел с интервенцией и скупает понемногу :)


✓Откат не остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,285 UAH/USD.

8)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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