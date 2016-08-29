Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:09

Привет из Днепра-8



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,50 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на «ползучее» снижение, снова немного понизившись с уровня 49 780,2 млн. грн. к отметке 49 016,3 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро пятницы масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.



Меж тем, рано (около 10.12 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно понизились, оказавшись на отметке 26,36/26,38 UAH/USD.



Спустя 28 минут, на 10.40 в сопровождении низких оборотов и доминирования оферов цена доллара упала на межбанке до 26,30/26,35 UAH/USD. «Ждем появления регулятора в мешком гривни», - предположил наш гуру.



По состоянию на 11.17 снижение курса безналичного «американца» было продолжено, на указанный час СКВ обосновалась на отметке 26,26/26,29 UAH/USD. Откат не остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,285 UAH/USD.



Дополуденное «зеленое» «антиралли», которое не смогло прервать «вмешательством» встревоженного на сей раз НБУ, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в гармонии с «символическим» снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.58 котировки «американца» не без участия регулятора, таки приостановились на цифре 26,26/26,29 UAH/USD. Со слов непосредственный участников торгов, регулятор «наколядовал» «не очень много».



На 12.34 котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,26/26,29 UAH/USD. В этом не было нужды – на рынке баланс спроса и предложения под присмотром регулятора.



Наконец, около 13.06 Киева в сопровождении немного отскочивших, но не нарушивших «медвежий» тренд, долларовых цен, оказавшихся в указанное время на отметке 26,27/26,30 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 марта с уровней: доллар – 26,15/26,45 UAH/USD, евро – 32,20/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,448/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 29 марта по спросу понизился на 20,0 коп., упав на 30,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 29 марта по спросу вырос на 30 пунктов, по предложению прибавил 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизился до отметки $1,2300, поднявшись до $1,2316 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2318 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

30 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15-17/26,28-30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 23,0-25,0 коп., предложение потеряло 20,0-22,0 коп.); евро – 32,30/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 29 марта спрос и предложение потеряли 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 30 марта в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15-17/26,28-30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 23,0-25,0 коп., предложение потеряло 20,0-22,0 коп.); евро – 32,30/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 29 марта спрос и предложение потеряли 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 30 марта в оптовом сегменте рынка единичные реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении

действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне текущего преобладания клиентских оферов и нехватки гривни: 26,15-17/26,22-23 UAH/USD, евро - 32,50/32,65 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы доминирование «приноса», сопровождаемое «низкой» ликвидностью торгов.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле, сменившей доминирование клиентского «приноса». На моменте в городе действовали цены: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,452/0,458 UAH/RUB.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно понизились: 26,15/26,25 UAH/USD, евро – 32,30/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 30 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,16/26,35 UAH/USD, евро – 32,22/32,63 UAH/EUR, рубль 0,452/0,461 UAH/RUB, Киев опт 26,20/26,30 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,20/26,30 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,65-70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,65-70 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,15/26,30 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,17/26,20 UAH/USD, розница – 26,13/26,25 UAH/USD; Запорожье – 26,15/26,25 UAH/USD; евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль - 0,4523/0,458 RUB/USD.



Своим снижением на пятничной сессии валютного межбанка доллар обязан нескольким сложившимся к 30 марта обстоятельствам.



Во-первых, регулятор накануне не пожадничал и «накормил» долларовой интервенцией большинство «страждущих», включая «карманный» банк Рината Леонидовича, «пылесосивший» СКВ для обслуживания еврооблигаций «Метинвеста».



Во-вторых, 30-го на рынке резко поредели ряды импортеров, которым из-за пасхальных каникул на Западе не было куда перечислять валюту для закрытия контрактов.



В-третьих, судя по динамике индикаторов состояния гривневого ресурса, Казначейство снова поскупилось, компенсируя НДС мизерными порциями. Это заставляло экспортеров расставаться с СКВ ради нацвалюты для квартальных платежей.



Вышеперечисленные факторы изначально перекосили рынок безналичного доллара в направлении оферов, чем воспользовался регулятор, частично компенсировав понесенные на двух предыдущих сессия свои потери в сумме $50,0 млн.



Как известно, на настроение межбанка ориентируются клиенты наличного рынка, формируя тамошнее настроение и тренд. Безналичный доллар в пятница также, как и «зеленый» безнал, терял в цене, сохраняя сложившуюся на предыдущей неделе курсовую разницу, в которой «наличка» оказалась дешевле безнала.



Как мы указывали ранее, первые «реальные» торги второго квартала (вторник, 03 апреля), могут пройти при активном участии нерезидентов, у которых грядет сезон репатриации дивидендов. Не думаю, что этот процесс окажет значительное воздействие на ход торгов межбанка, вызвав изрядное подорожание «американца». Однако, если к «варягам» присоединится Казначейство с компенсацией НДС, «возможны варианты».



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