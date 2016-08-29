|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:15
в марте были самые большие в году выплаты по внешним долгам (1277,124 млн $). следующие (443,861 млн $) на протяжении мая. Апрель "отдыхаем", можно крутить любую музыку...
Востаннє редагувалось edgar_po
в П'ят 30 бер, 2018 12:21, всього редагувалось 1 раз.
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:18
Чернівці 10/20
-
Buxx
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 29.08.08
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:29
Одесса/Книжка опт: 26,10/26,20
-
Interest
-
-
- Повідомлень: 385
- З нами з: 16.11.09
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:41
Libo написав: Corpocrator написав:
еще, тут немного делились статой по економической деятельности.
В январе говорил, что вообще жесть, как второй декабрь, февраль +70% год к году, март +50%. С учетом инфляции. (И весна какаято смещенная).
Даже подумываю изменить точки маркетингового года на будущее. Сегмент товары для интерьера, b2c.
upd. Забыл упомянуть такой фактор: количество туристов посетивших Украину в 2017 выросло до ±15млн человек, на 6% больше, чем в 2016. Цены у нас "потихоньку" на всё растут. В общем, допустим каждый тратит в среднем по 500$ за поездку, это +7,5млрд$ поступлений валюты.
Категорически согласен и неоднократно это утверждал, основываясь на визуальных показателях заполняемости ресторанов.
Уже дошли до ручки, что в некоторые вкусные и прикольные рестораны даже в будни надо заказывать столик. Иначе не попадешь. Мест нет. Трудящиеся обедают. В выходные и не суйся. Трудящиеся отдыхают.Ешь ананасы,
Рябчиков жуй,
Жирное время приходит
Буржуй.
Счастливые, пьяные, зажиточные рожи ...
И эта движуха отнюдь не угнетает, а только радует.
Туризм недооцениваете. Он дает вовсе не $500 с одного туриста. Только за первые минуты пребывания аэропорт сбриваете "за аэропортовое обслуживание" порядка $100. Потом за каждый день отель $100. А три раза в день покушать? А такси? А экскурсии, кофе, бары, сувениры, любовь, девушки? В Киеве есть где оттянуться. Многие в день намного больше у нас оставляют. Львов вообще грандиозные рывок в плане туризма сделал и стал образцом для всей страны.
Туристический потенциал огромен.
Но только для этого на местах надо навести порядок.
В ресторанах в основной массе сидят менты, прокуроры, сбушники, депутаты, таможня - люди на потоках, короче воры...
Запорожье повы 26,10-26,25
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5094
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 1168 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|11034
|1169255
|
|
|6126
|1298534
|
П'ят 30 бер, 2018 08:48
ЛОБ
|
|38
|35180
|
реклама
|