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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4715471647174718

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:15

Re: Валютный рынок в контексте

в марте были самые большие в году выплаты по внешним долгам (1277,124 млн $). следующие (443,861 млн $) на протяжении мая. Апрель "отдыхаем", можно крутить любую музыку... :D
Востаннє редагувалось edgar_po в П'ят 30 бер, 2018 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:18

Re: Валютный рынок в контексте

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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:29

Re: Валютный рынок в контексте

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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:41

  Libo написав:
  Corpocrator написав:
еще, тут немного делились статой по економической деятельности.
В январе говорил, что вообще жесть, как второй декабрь, февраль +70% год к году, март +50%. С учетом инфляции. (И весна какаято смещенная).
Даже подумываю изменить точки маркетингового года на будущее. Сегмент товары для интерьера, b2c.

upd. Забыл упомянуть такой фактор: количество туристов посетивших Украину в 2017 выросло до ±15млн человек, на 6% больше, чем в 2016. Цены у нас "потихоньку" на всё растут. В общем, допустим каждый тратит в среднем по 500$ за поездку, это +7,5млрд$ поступлений валюты.


Категорически согласен и неоднократно это утверждал, основываясь на визуальных показателях заполняемости ресторанов.
Уже дошли до ручки, что в некоторые вкусные и прикольные рестораны даже в будни надо заказывать столик. Иначе не попадешь. Мест нет. Трудящиеся обедают. В выходные и не суйся. Трудящиеся отдыхают.
Ешь ананасы,
Рябчиков жуй,
Жирное время приходит
Буржуй.
Счастливые, пьяные, зажиточные рожи ...
И эта движуха отнюдь не угнетает, а только радует. :D
Туризм недооцениваете. Он дает вовсе не $500 с одного туриста. Только за первые минуты пребывания аэропорт сбриваете "за аэропортовое обслуживание" порядка $100. Потом за каждый день отель $100. А три раза в день покушать? А такси? А экскурсии, кофе, бары, сувениры, любовь, девушки? В Киеве есть где оттянуться. Многие в день намного больше у нас оставляют. Львов вообще грандиозные рывок в плане туризма сделал и стал образцом для всей страны.
Туристический потенциал огромен.
Но только для этого на местах надо навести порядок. 8)

В ресторанах в основной массе сидят менты, прокуроры, сбушники, депутаты, таможня - люди на потоках, короче воры...

Запорожье повы 26,10-26,25
edvardd
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