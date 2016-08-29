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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:15
в марте были самые большие в году выплаты по внешним долгам (1277,124 млн $). следующие (443,861 млн $) на протяжении мая. Апрель "отдыхаем", можно крутить любую музыку...
Востаннє редагувалось edgar_po
в П'ят 30 бер, 2018 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:18
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:29
Одесса/Книжка опт: 26,10/26,20
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:41
Libo написав: Corpocrator написав:
еще, тут немного делились статой по економической деятельности.
В январе говорил, что вообще жесть, как второй декабрь, февраль +70% год к году, март +50%. С учетом инфляции. (И весна какаято смещенная).
Даже подумываю изменить точки маркетингового года на будущее. Сегмент товары для интерьера, b2c.
upd. Забыл упомянуть такой фактор: количество туристов посетивших Украину в 2017 выросло до ±15млн человек, на 6% больше, чем в 2016. Цены у нас "потихоньку" на всё растут. В общем, допустим каждый тратит в среднем по 500$ за поездку, это +7,5млрд$ поступлений валюты.
Категорически согласен и неоднократно это утверждал, основываясь на визуальных показателях заполняемости ресторанов.
Уже дошли до ручки, что в некоторые вкусные и прикольные рестораны даже в будни надо заказывать столик. Иначе не попадешь. Мест нет. Трудящиеся обедают. В выходные и не суйся. Трудящиеся отдыхают.Ешь ананасы,
Рябчиков жуй,
Жирное время приходит
Буржуй.
Счастливые, пьяные, зажиточные рожи ...
И эта движуха отнюдь не угнетает, а только радует.
Туризм недооцениваете. Он дает вовсе не $500 с одного туриста. Только за первые минуты пребывания аэропорт сбриваете "за аэропортовое обслуживание" порядка $100. Потом за каждый день отель $100. А три раза в день покушать? А такси? А экскурсии, кофе, бары, сувениры, любовь, девушки? В Киеве есть где оттянуться. Многие в день намного больше у нас оставляют. Львов вообще грандиозные рывок в плане туризма сделал и стал образцом для всей страны.
Туристический потенциал огромен.
Но только для этого на местах надо навести порядок.
В ресторанах в основной массе сидят менты, прокуроры, сбушники, депутаты, таможня - люди на потоках, короче воры...
Запорожье повы 26,10-26,25
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edvardd
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:49
Одесса-мама продолжает снижение, появляются офера по 26.16 (это затариться баксом в обменке)
Продолжаю аккуратный откуп (ведь "завтра будет дешевле")
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:31
Зп 15/22
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
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костас
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:41
Докупил еще три куска по 26.23
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Zebra
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:28
Докупил еще чуток па26,16 и гривна поредела.
Поддерживаю позицию "лучше синица в руках", тем более синица получилась нажористая (30% средств продано на вчерашнем межбанке приблизительно па26,45)
Тем более больше Одесса не снижается.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:37
Captain Obvious вы раньше вроде не с Одессы были, или я путаю?
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:38
Captain Obvious написав:
Докупил еще чуток па26,16 и гривна поредела.
А в каком городе, если не секрет? Очень уж низкий курс.
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dj0nk1
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