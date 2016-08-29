Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:28

Докупил еще чуток па26,16 и гривна поредела.



Поддерживаю позицию "лучше синица в руках", тем более синица получилась нажористая (30% средств продано на вчерашнем межбанке приблизительно па26,45)

Тем более больше Одесса не снижается.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......