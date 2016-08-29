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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:38
... а торгівля "рулить"!)) - вже другий день - ЖОСТКА НЕторгівля!
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Долярчик
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:48
ребе Нок написав:Captain Obvious
вы раньше вроде не с Одессы были, или я путаю?
Путаете.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:49
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:15
Долярчик просто тролить в своєму репертуарі...
Минулих три дні в середньому +100% , до середнього в минулому році
Сьогодні +20% до середньостатистично минулого року....
Так що нехай не ниє , а перегляне як ціни/асортимент в себе так і те саме в конкурентів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:18
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 13,83 коп., на торгах пятницы укрепился на 23,65 коп., оказавшись на уровне 26,3070 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 30 марта с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,50 UAH/USD виртуально, без сделок.
Довольно рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар резко упал в цене до 26,36/26,38, а спустя 30 минут, сохранив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,30/26,35 UAH/USD.
Коррекция долларовых цен на межбанке продолжалась, и по достижении ими уровня 26,26/26,29 UAH/USD, на рынке появился НБУ, инициировавший покупки «излишков» СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по цене 26,285 UAH/USD, остановив снижение.
Благодаря действиям регулятора, цена 26,26/26,29 UAH/USD оставалась действующей до 13.00 Киева. На обеденный перерыв игроки и межбанк ушли около13.05 в сопровождении цифры 26,27/26,30 UAH/USD.
Регулятор на рынок после обеда не вернулся, оставив межбанк продавцам СКВ, которые своими действиями поэтапно уронили цену «американца» до 26,22/26,26 UAH/USD по состоянию на 15.25 Киева.
Эти цены на опустевшем межбанке оставались действующими до самого закрытия сессии.
На цифре 26,22/26,26 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.
Большинство сделок на межбанке 30 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3070 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,27% с 28,0672 UAH/USD до 26,3070 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 30 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 30 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий», заметно потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, импортеры, которых облагодетельствовал долларовой интервенцией НБУ накануне, покинули рынок, обеспечив тамошнее доминирование продаж в пятницу. Приобретать доллар импортерам 30-го был не резон, поскольку перечислять его за кордон было некуда – Запад был выходной.
Во-вторых, рынок оставил и «карманный» банк Р.Л. Ахметова, завершив двухдневную скупку СКВ для обслуживания еврооблигаций «Метинвеста».
В-третьих, не дождавшись «своей» порции компенсации НДС, агроэкспортеры были вынуждены продавать СКВ, чтобы выручить нацвалюту для квартальных платежей и возобновления закупок материалов на весенне-полевой сезон.
О том, что Казначейство снова отложило компенсацию НДС дали понять понизившиеся с уровня 49 780,2 млн. грн. к отметке 49 016,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 марта понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, из-за выходного дня на Западе, заметно упал приток экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке.
Во-вторых, как мы указали выше, рынок покинули импортеры, совершив свои покупки доллара накануне и оплатив контракты.
В-третьих, на межбанке остались по сути лишь резиденты, продававший старые запасы СКВ ради гривни, не особенно увлекаясь объемами. При этом объем выкупа доллара НБУ также был не очень заметным.
В-четвертых, в пятницу сессия межбанка длится на час короче.
Дата: 30 марта 2018 г. 16.31
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,15/26,25 UAH/USD (с утра – 26,15-17/26,28-30 UAH/USD, к полудню - 26,15/26,25 UAH/USD)
€ – 32,30/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,65 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ощутимой поддержки снижениями действующей цены.
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно понизились: 26,15/26,25 UAH/USD, евро – 32,30/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого уже не пришлось прибегать к ценовым ревизиям.
Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты на хорошем уровне, аккурат, на «твердую четверку». Как и накануне.
Дата: 30 марта 2018 г. на 16.55
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,20/26,27 UAH/USD (с утра 26,20/26,30 UAH/USD, к полудню 26,15-17/26,22-23 UAH/USD)
€ 32,45/32,50 UAH/EUR (с утра 32,50/32,65-70 UAH/EUR, к полудню 32,50/32,65 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 марта стартовали в условиях нулевой ликвидности по части реальных сделок.
До полудня преобладание клиентских оферов сохранилось, заставляя столичных дилеров снижать действующие цены.
К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне текущего преобладания клиентских оферов и нехватки гривни: 26,15-17/26,22-23 UAH/USD, евро - 32,50/32,65 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы доминирование «приноса», сопровождаемое «низкой» ликвидностью торгов.
После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась незначительным повышением цен.
Обороты, заслужив по итогам пятницы «тройку с плюсом», констатировали ухудшение показателей предыдущей сессии.
Дата: 30 марта 2018 г.
16.25 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,15/26,25 UAH/USD (с утра - 26,15/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,15/26,23 UAH/USD)
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,65 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,60 UAH/EUR)
RUB – 0,452/0,458 UAH/RUB (с утра - 0,452/0,458 UAH/RUB, к полудню 0,452/0,458 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
доминирования розничного клиентского предложения валюты.
В период до полудня настроение на рынке города характеризовалось затуханием торговой активности.
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле, сменившей доминирование клиентского «приноса». На моменте в городе действовали цены: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,452/0,458 UAH/RUB.
После обеда на запорожском наличном рынке мало-помалу возобновилась равновесная торговля, сопровождаемая стабильностью действующих цен.
Пятницу запорожцы закрыли балансом, однако полуденная пауза в торговле нанесла некоторый урон ликвидности, заслужившей «тройку с плюсом», что несколько хуже «хороших» результатов предыдущей сессии.
Дата: 30 марта 2018 г. на 16.01
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,16/26,34 UAH/USD (с утра - 26,16/26,35 UAH/USD, к полудню - 26,16/26,34 UAH/USD)
€ – 32,22/32,62 UAH/EUR (с утра – 32,22/32,63 UAH/EUR, к полудню - 32,22/32,62 UAH/EUR)
RUB 0,452/0,461 UAH/RUB (с утра - 0,451/0,458 UAH/RUB, к полудню - 0,452/0,461 UAH/RUB)
US
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дядя Caша
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:29
Captain Obvious написав:
(30% средств продано на вчерашнем межбанке приблизительно па26,45)
как физлицу
выйти с продажей (/покупкой) на мб (через какой банк
, чтоб с минимальными коммисиями)?
Или Вы как НЕ физлицо продавали?
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:33
Національний банк осучаснює підхід до проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку
30.03.2018
прес-реліз
Для підвищення ринковості та прозорості курсоутворення гривні Національний банк України змінює підхід до пріоритезації форм валютних інтервенцій. З цією метою Правління відкоригувало Стратегію валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки (далі – Стратегія), що визначає політику Національного банку на міжбанківському валютному ринку з вересня 2016 року.
Стратегія передбачає можливість Національного банку здійснювати валютні інтервенції у чотирьох формах – валютний аукціон, інтервенція за єдиним курсом, запит щодо найкращого курсу (в подальшому – інтервенція за найкращим курсом) та адресна інтервенція.
Досі пріоритетною формою здійснення валютних інтервенцій визначався валютний аукціон. Однак з часу ухвалення Стратегії інші форми валютних інтервенцій також підтвердили свою ефективність, зокрема для оперативного втручання в незначних обсягах. Тому Правління вважає за необхідне відмовитися від пріоритезації конкретних форм інтервенцій. Натомість, доцільність використання тих чи інших форм інтервенцій буде визначатися залежно від ситуації на міжбанківському валютному ринку.
Разом з тим, з огляду на необхідність мінімізувати вплив центробанку на напрям курсового тренду при проведенні інтервенцій для накопичення резервів, Національний банк буде і надалі надавати пріоритет тим формам інтервенцій, за якими Національний банк не пропонує, а приймає запропоновану іншими учасниками валютного ринку ціну. Такими формами інтервенції, де Національний банк виступає "прайс-тейкером", є валютний аукціон та інтервенція за найкращим курсом.
Також Національний банк планує найближчим часом перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching – нового функціоналу для укладання угод в торговельно-інформаційних системах (Bloomberg, Thomson Reuters тощо).
Новий функціонал передбачає можливість для Національного банку, як і для інших учасників ринку, миттєво укладати угоди з купівлі-продажу іноземної валюти шляхом або вибору найкращого з анонімних котирувань, наявного в функціоналі в певний момент часу, або введення в систему власних анонімних котирувань, які у подальшому акцептуються контрагентами.
Відповідно, Національний банк має намір використовувати функціонал Matching для проведення інтервенцій за двома формами:
● за найкращим курсом (у такому випадку Національний банк виступатиме "прайс-тейкером", обираючи найкращу з цін, анонімно запропонованих учасниками ринку),
● за єдиним курсом (у такому випадку Національний банк виступатиме "прайс-мейкером", анонімно пропонуючи ринку ціну).
Основною перевагою проведення валютних інтервенцій через функціонал Matching є анонімність. Котирування всіх учасників функціоналу, у тому числі Національного банку, виставляються анонімно, і учасники угоди з купівлі-продажу валюти отримують інформацію про контрагента лише після укладання угоди.
З одного боку, це означає, що учасники ринку не мають попереднього оголошення про проведення валютної інтервенції та не можуть ідентифікувати Національний банк серед інших учасників фунціоналу. А, відтак, нівелюється вплив від самого факту проведення Національним банком інтервенції на курсоутворення на міжбанківському валютному ринку.
З іншого боку, новий функціонал мінімізує ризик "суб’єктивності" у проведенні Національним банком інтервенцій, оскільки у Matching Національний банк обирає не контрагента, а котирування, що відповідає критеріям інтервенції.
Друга перевага нового функціоналу – необмежена кількість учасників. Так, досі з огляду на технічні особливості інших функціоналів у інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу могли брати участь лише 20 установ, які за підсумками попереднього кварталу мали найкращий загальний рейтинг серед банків-учасників міжбанківського ринку. Натомість, у випадку проведення інтервенції за найкращим курсом через Matching взяти у ній участь зможуть всі банки, що користуються новим фунціоналом. Як наслідок, на курсоутворення на ринку впливатимуть усі банки, а не лише обмежене коло найбільших учасників міжбанківського ринку.
Третя перевага нового функціоналу – оперативність. Він забезпечує більш швидке укладання угод за найкращими курсовими параметрами.
Таким чином, проведення валютних інтервенцій через функціонал Matching створить умови для більш ринкового, прозорого та точного визначення курсу гривні на міжбанківському валютному ринку.
Разом з функціоналом Matching Національний банк планує продовжити у разі необхідності здійснювати валютні інтервенції і через ті функціонали, що використовувалися досі. Для того, щоб передбачити можливість використання різних функціоналів для проведення різних інтервенцій, було внесено зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (далі – Положення).
Зокрема, відтепер у Положенні передбачено можливість проведення інтервенції за найкращим курсом двома шляхами. Перший – той, яким вона проводилися до цього, а саме – шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти в суб’єктів ринку через торговельно-інформаційні системи та укладення угод із суб’єктом ринку, який запропонував цю ціну. Другий – шляхом вибору найкращої ціни купівлі/продажу іноземної валюти з наявних в торговельно-інформаційних системах котирувань суб’єктів ринку, та укладення угод із суб’єктом ринку, який запропонував цю ціну (тобто через функціонал Matching).
Аналогічно, інтервенція за єдиним курсом відтепер зможе здійснюватися не лише шляхом збирання заявок суб’єктів ринку на купівлю/продаж іноземної валюти за єдиним визначеним обмінним курсом та подальшого їх пропорційного задоволення в межах визначеного обсягу валютної інтервенції, як це відбувалося досі. В Положенні передбачено і новий спосіб проведенні інтервенції за єдиним курсом - шляхом розміщення пропозиції з купівлі/продажу іноземної валюти в торговельно-інформаційній системі за єдиним визначеним обмінним курсом та укладення угод із суб’єктами ринку в порядку акцептування ними пропозиції до вичерпування обсягу валютної інтервенції (тобто через функціонал Matching).
Наявність різних форм та функціоналів для проведення валютних інтервенцій дозволить розширити можливості Національного банку, з одного боку, накопичувати міжнародні резерви з мінімальним впливом на обмінний курс, а з іншого – врівноважувати ситуацію на міжбанківському валютному ринку у разі потреби.
Окреслені новації у підході до проведення валютних інтервенцій затверджено постановою Правління НБУ № 32 від 29 березня 2018 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та рішенням Правління НБУ № 182-рш від 29 березня 2018 року "Про внесення змін до Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України на 2016 – 2020 роки". Обидва документи набувають чинності з 2 квітня 2018 року.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:33
Національний банк осучаснює підхід до проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку
30.03.2018
прес-реліз
Для підвищення ринковості та прозорості курсоутворення гривні Національний банк України змінює підхід до пріоритезації форм валютних інтервенцій. З цією метою Правління відкоригувало Стратегію валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки (далі – Стратегія), що визначає політику Національного банку на міжбанківському валютному ринку з вересня 2016 року.
Стратегія передбачає можливість Національного банку здійснювати валютні інтервенції у чотирьох формах – валютний аукціон, інтервенція за єдиним курсом, запит щодо найкращого курсу (в подальшому – інтервенція за найкращим курсом) та адресна інтервенція.
Досі пріоритетною формою здійснення валютних інтервенцій визначався валютний аукціон. Однак з часу ухвалення Стратегії інші форми валютних інтервенцій також підтвердили свою ефективність, зокрема для оперативного втручання в незначних обсягах. Тому Правління вважає за необхідне відмовитися від пріоритезації конкретних форм інтервенцій. Натомість, доцільність використання тих чи інших форм інтервенцій буде визначатися залежно від ситуації на міжбанківському валютному ринку.
Разом з тим, з огляду на необхідність мінімізувати вплив центробанку на напрям курсового тренду при проведенні інтервенцій для накопичення резервів, Національний банк буде і надалі надавати пріоритет тим формам інтервенцій, за якими Національний банк не пропонує, а приймає запропоновану іншими учасниками валютного ринку ціну. Такими формами інтервенції, де Національний банк виступає "прайс-тейкером", є валютний аукціон та інтервенція за найкращим курсом.
Також Національний банк планує найближчим часом перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching – нового функціоналу для укладання угод в торговельно-інформаційних системах (Bloomberg, Thomson Reuters тощо).
Новий функціонал передбачає можливість для Національного банку, як і для інших учасників ринку, миттєво укладати угоди з купівлі-продажу іноземної валюти шляхом або вибору найкращого з анонімних котирувань, наявного в функціоналі в певний момент часу, або введення в систему власних анонімних котирувань, які у подальшому акцептуються контрагентами.
Відповідно, Національний банк має намір використовувати функціонал Matching для проведення інтервенцій за двома формами:
● за найкращим курсом (у такому випадку Національний банк виступатиме "прайс-тейкером", обираючи найкращу з цін, анонімно запропонованих учасниками ринку),
● за єдиним курсом (у такому випадку Національний банк виступатиме "прайс-мейкером", анонімно пропонуючи ринку ціну).
Основною перевагою проведення валютних інтервенцій через функціонал Matching є анонімність. Котирування всіх учасників функціоналу, у тому числі Національного банку, виставляються анонімно, і учасники угоди з купівлі-продажу валюти отримують інформацію про контрагента лише після укладання угоди.
З одного боку, це означає, що учасники ринку не мають попереднього оголошення про проведення валютної інтервенції та не можуть ідентифікувати Національний банк серед інших учасників фунціоналу. А, відтак, нівелюється вплив від самого факту проведення Національним банком інтервенції на курсоутворення на міжбанківському валютному ринку.
З іншого боку, новий функціонал мінімізує ризик "суб’єктивності" у проведенні Національним банком інтервенцій, оскільки у Matching Національний банк обирає не контрагента, а котирування, що відповідає критеріям інтервенції.
Друга перевага нового функціоналу – необмежена кількість учасників. Так, досі з огляду на технічні особливості інших функціоналів у інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу могли брати участь лише 20 установ, які за підсумками попереднього кварталу мали найкращий загальний рейтинг серед банків-учасників міжбанківського ринку. Натомість, у випадку проведення інтервенції за найкращим курсом через Matching взяти у ній участь зможуть всі банки, що користуються новим фунціоналом. Як наслідок, на курсоутворення на ринку впливатимуть усі банки, а не лише обмежене коло найбільших учасників міжбанківського ринку.
Третя перевага нового функціоналу – оперативність. Він забезпечує більш швидке укладання угод за найкращими курсовими параметрами.
Таким чином, проведення валютних інтервенцій через функціонал Matching створить умови для більш ринкового, прозорого та точного визначення курсу гривні на міжбанківському валютному ринку.
Разом з функціоналом Matching Національний банк планує продовжити у разі необхідності здійснювати валютні інтервенції і через ті функціонали, що використовувалися досі. Для того, щоб передбачити можливість використання різних функціоналів для проведення різних інтервенцій, було внесено зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (далі – Положення).
Зокрема, відтепер у Положенні передбачено можливість проведення інтервенції за найкращим курсом двома шляхами. Перший – той, яким вона проводилися до цього, а саме – шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти в суб’єктів ринку через торговельно-інформаційні системи та укладення угод із суб’єктом ринку, який запропонував цю ціну. Другий – шляхом вибору найкращої ціни купівлі/продажу іноземної валюти з наявних в торговельно-інформаційних системах котирувань суб’єктів ринку, та укладення угод із суб’єктом ринку, який запропонував цю ціну (тобто через функціонал Matching).
Аналогічно, інтервенція за єдиним курсом відтепер зможе здійснюватися не лише шляхом збирання заявок суб’єктів ринку на купівлю/продаж іноземної валюти за єдиним визначеним обмінним курсом та подальшого їх пропорційного задоволення в межах визначеного обсягу валютної інтервенції, як це відбувалося досі. В Положенні передбачено і новий спосіб проведенні інтервенції за єдиним курсом - шляхом розміщення пропозиції з купівлі/продажу іноземної валюти в торговельно-інформаційній системі за єдиним визначеним обмінним курсом та укладення угод із суб’єктами ринку в порядку акцептування ними пропозиції до вичерпування обсягу валютної інтервенції (тобто через функціонал Matching).
Наявність різних форм та функціоналів для проведення валютних інтервенцій дозволить розширити можливості Національного банку, з одного боку, накопичувати міжнародні резерви з мінімальним впливом на обмінний курс, а з іншого – врівноважувати ситуацію на міжбанківському валютному ринку у разі потреби.
Окреслені новації у підході до проведення валютних інтервенцій затверджено постановою Правління НБУ № 32 від 29 березня 2018 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та рішенням Правління НБУ № 182-рш від 29 березня 2018 року "Про внесення змін до Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України на 2016 – 2020 роки". Обидва документи набувають чинності з 2 квітня 2018 року.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:12
Libo написав: edvardd написав:
В ресторанах в основной массе сидят менты, прокуроры, сбушники, депутаты, таможня - люди на потоках, короче воры...
Ты живешь представлениями прошлого века.
Далеко не так.
Первая волна - планктон. И в местах где вовсе нет перечисленных тобою учреждений и институтов. Ксивы не проверял. Но прилично одетые чинуши ...
Вторая волна - молодые дамочки с детишками из школы. Мамочки красивые и ухоженные, им дома готовить нет времени или желания, они забирают деток из школы и ведут на кормление в ресторан. Да и свою красоту, наряды и успешность другим показать ...
Потом за ними уже пошли предвечерние парочки ... Поужинать, поболтать, построить глазки, пособлазнять... Время свиданий и случек.
А потом уже гуляй купечество и всякая пьянь.
Весь день движуха.
Еще пятница - ближе к телу!
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