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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:15
Vadim V написав: budivelnik написав:
Долярчик просто тролить в своєму репертуарі...Минулих три дні в середньому +100%
, до середнього в минулому році
Сьогодні +20% до середньостатистично минулого року....
Так що нехай не ниє , а перегляне як ціни/асортимент в себе так і те саме в конкурентів
Шо за товар?
Кафе без алкоголю (комплексні обіди , піца, кава,чай )
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:50
Zebra написав:
Докупил еще три куска по 26.23
те в понедельник вы думаете НЕ будет продолжаться снижение ?
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spekulant
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:53
....я все пишу про себе, а от зараз хочу написати про знайомого(просто, свої каси я ще не порівнював з минулим роком) - а от знайомий - порівняв: за місяць в нього +/- те саме, що й минулий рік в гривні!
... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?!
....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?"
дякую!
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Долярчик
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:02
spekulant написав: Zebra написав:
Докупил еще три куска по 26.23
те в понедельник вы думаете НЕ будет продолжаться снижение ?
есть категория людей, которые покупают доллар в режиме "всегда".
согласно личных наблюдений, такого рода вопросы они себе не задают.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:17
budivelnik написав:
Кафе без алкоголю (комплексні обіди , піца, кава,чай )
Тоесть , типа хорошей столовой ,
до этого голодали а сейчас начался жор?
, до Паски ещё неделя
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Vadim V
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:23
Долярчик написав:
і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?!
Валите на северо-восток ,на Мордор , там рай і не скавучіть в Україні...
Востаннє редагувалось Vadim V
в П'ят 30 бер, 2018 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Vadim V
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:25
budivelnik написав:
Кафе без алкоголю (комплексні обіди , піца, кава,чай )
Надо наложить фактор того,что Львов всё больше и больше посещает туристов,тем более "жрачка" всегда будет в цене,вернее общепит,ибо с одной стороны феминизм на марше,с лозунгами "дамам не место на кухне",с другой стороны криворукость молодёжи,которые такой простой вопрос как поджарить яйца,будут гуглить и не факт,что сумеют повторить написанное.
А вы Будди поинтересуйтесь как дела обстоят с промтоваром? Особенно из серии деликатес не первой необходимости? Уже валят массово на Польшу даже из столицы,ибо вроде средняя з.п. по Киеву 12 000,но малый мой заколебался с массовым кидаловом на подработках,частный сектор после повышения стоимости жизни привык к окладам в пару штук,не понимает работодатель как это,оплачивать труд и довести его себестоимость в продукции хотя бы до двузначного числа,легче дурку валять,а потом плакать,что работники уже не лохи,не пашут за крохи...
Если честно,то мне не понятно с какими лозунгами идти на второй срок,у всех знакомых настроение ниже плинтуса,мы не можем собрать уже десяток человек в фансектор на чемпионате области по футболу,хотя например в 13-м было за правило минимум 30-40,молодёжь не имеет средств купить пива,нет настроения гулять,нет денег для многих это синоним нет жизни.
По теме,курс упёрся в свой психологический уровень 26.15 на 26.25,красота короче хоть тут,20 не увижу,но хоть на этом спасибо,учитывая уровень рулевых...
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:26
Yuri_T написав: spekulant написав: Zebra написав:
Докупил еще три куска по 26.23
те в понедельник вы думаете НЕ будет продолжаться снижение ?
есть категория людей, которые покупают доллар в режиме "всегда".
согласно личных наблюдений, такого рода вопросы они себе не задают.
набрался полосатик по 27,теперь усредняется,но забыл про правило номер 1 рынка,даже если словил самое дно,то ещё парочку получишь в подарок)))
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