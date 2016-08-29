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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:48
постановка нбу
Чай, кофе, капучино- это все классно.Но вот сообщение от zzzzz о новой постанове нбу как-то осталось незамеченным. А зря.хотелось бы услышать мнение знающих людей. Лично я в этих новшествах вижу больше минусов чем плюсов
Востаннє редагувалось Lilly в П'ят 30 бер, 2018 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:50
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:02
есть категория людей, которые покупают доллар в режиме "всегда".
согласно личных наблюдений, такого рода вопросы они себе не задают.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:26
набрался полосатик по 27,теперь усредняется,но забыл про правило номер 1 рынка,даже если словил самое дно,то ещё парочку получишь в подарок)))
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:40
Идём по российским стопам:
1. Жесткое изъятие ликвидности через облигации
2. Сговор банков по занижению ставок по депо
3. Формальное декларирование рекордно низкой инфляции (как результат пунктов 1-2)
4. "Пир по время чумы" в гос. расходах - мосты, ракеты и т.п. Аналогично нашим гиперлупам, "дорогам", тепловозам и т.п. (Т.е. "придворные" ощущают только пАкращення и дефляцию, а кто не доволен - тот "агент")
Вобщем смотрите что происходит на том рынке - и это подсказка о том, что будет твориться на украинском рынке, с небольшой отсрочкой
Всё IMHO
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:57
мне кажется покупать ее лучше не всегда, а когда она дешевая, а тут еще какието валютные послабления объявили, конечно сложно сказать, но после предыдущих послаблений скатились с 26.9 до 26.20, хотя кричали, что год назад было 27 зн сейчас не должно быть меньше.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:53
Многие кричали , некоторые зашли на грндепо................. давно
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