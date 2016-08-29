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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 23:53
bub-har написав: Перес де Куэльяр написав:
В связи с ужесточением монетарной политики Дно иожет быть и 25 ,причина -оттянуть неизбежное.и 26 может быть в октябре.
Всё может быть,но я начну заскакивать в валютный поезд на станции 25,5! А 25 и ниже -это будет вообще сказка(не верю,тут хоть бы папа 25,5 cделал)
Повысят ставку ,плюс апатия пересичних в летний период к доллару вот и возможно 25,если не будет других событий,потрясений. Давайте по логике ,если все знают что 26 это дно ? Так почему так долго стоим , чего ждем? Усадят и спустимся ниже.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 00:06
Перес де Куэльяр написав:
Давайте по логике ,если все знают что 26 это дно ? Так почему так долго стоим , чего ждем?
Думаю,что только папа знает где дно, сейчас многие маринуют гришу на депозитах до июля,августа,поэтому особого спроса со стороны населения нету! Здесь интересно будет понаблюдать как поступит папа и по чём выпустит "нерезов"! Если нерезы начнут выходить,то это будет сигналом,а если подымут ставку и они дальше поедут и другие подсядут,то тогда да- можем и 25 увидеть! Запасаюсь попкорном и наблюдаю за вип пассажирами данного поезда!
Востаннє редагувалось bub-har
в Суб 31 бер, 2018 00:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 00:20
bub-har написав: Перес де Куэльяр написав:
Давайте по логике ,если все знают что 26 это дно ? Так почему так долго стоим , чего ждем?
Думаю,что только папа знает где дно, сейчас многие маринуют гришу на депозитах до июля,августа,поэтолму особого спроса со стороны населения нету! Здесь интересно будет понаблюдать как поступит папа и по чём выпустит "нерезов"! Если нерезы начнут выходить,то это будет сигналом,а если подымут ставку и они дальше поедут,то тогда да- можем и 25 увидеть! Запасаюсь попкорном и наблюдаю!
Если допустим загнать летом курс на 27,а каким тогда будет курс осенью ,а зимой и рискнут ли ? Я думаю ближе к лету можно будет более точней оценить ситуацию.Сейчас это только предположения.
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