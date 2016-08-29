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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 23:53
bub-har написав: Перес де Куэльяр написав:
В связи с ужесточением монетарной политики Дно иожет быть и 25 ,причина -оттянуть неизбежное.и 26 может быть в октябре.
Всё может быть,но я начну заскакивать в валютный поезд на станции 25,5! А 25 и ниже -это будет вообще сказка(не верю,тут хоть бы папа 25,5 cделал)
Повысят ставку ,плюс апатия пересичних в летний период к доллару вот и возможно 25,если не будет других событий,потрясений. Давайте по логике ,если все знают что 26 это дно ? Так почему так долго стоим , чего ждем? Усадят и спустимся ниже.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 00:06
Перес де Куэльяр написав:
Давайте по логике ,если все знают что 26 это дно ? Так почему так долго стоим , чего ждем?
Думаю,что только папа знает где дно, сейчас многие маринуют гришу на депозитах до июля,августа,поэтому особого спроса со стороны населения нету! Здесь интересно будет понаблюдать как поступит папа и по чём выпустит "нерезов"! Если нерезы начнут выходить,то это будет сигналом,а если подымут ставку и они дальше поедут и другие подсядут,то тогда да- можем и 25 увидеть! Запасаюсь попкорном и наблюдаю за вип пассажирами данного поезда!
Востаннє редагувалось bub-har
в Суб 31 бер, 2018 00:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 00:20
bub-har написав: Перес де Куэльяр написав:
Давайте по логике ,если все знают что 26 это дно ? Так почему так долго стоим , чего ждем?
Думаю,что только папа знает где дно, сейчас многие маринуют гришу на депозитах до июля,августа,поэтолму особого спроса со стороны населения нету! Здесь интересно будет понаблюдать как поступит папа и по чём выпустит "нерезов"! Если нерезы начнут выходить,то это будет сигналом,а если подымут ставку и они дальше поедут,то тогда да- можем и 25 увидеть! Запасаюсь попкорном и наблюдаю!
Вот давайте с Вами спрогнозируем .Если допустим загнать летом курс на 27,а каким тогда будет курс осенью ,а зимой ,когда спрос на валюту повысится,
рискнут ли ? Думаю нет , включат рычаги даже до похода на 27. А вот если продавят 25-25.5 есть безопасный коридор вверх , для всяког рода шороха. .Я думаю ближе к лету можно будет более точней оценить ситуацию.Сейчас это увы , только предположение.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Суб 31 бер, 2018 04:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 03:47
Доброго ранку . Ув .Лад Вам особисто , Ви зараз у «саунI» я Вас розумiю I спiвчуваю ,це перше .Друге . Можливо мене з ранку теж забанять , тому поспiхом даю пояснення . Культурна дискусiя повинна проходити з повагою до спiврозмовника , щоб уникнути образ ,чи якихось непорозумiнь. Пихатiсть вважаю це дуже погана риса Не витримав я I вiдповiв на мовI мабуть ,яку воно розумiе , бо цей «пес» дуполиз одним словом на зауваження не реагував I продовжував ТИкати . Я його не знаю I вважаю, що ми люди не знайомI I повиннI дотримуватись загальних правил . Тому вибачте ..Будьте чемнI.*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 31 бер, 2018 06:15
Ого, цифры по торговому балансу за январь-февраль 2018.
Минус 1 млрд долларов только за февраль!
Жестко.
Март судя по погоде должен быть ещё хуже.
Экспорт товаров из Украины за январь-февраль вырос на 16,6%, до 6,7 млрд долл., по данным Национального банка Украины.
В январе-феврале импорт товаров вырос на 19%, до 8 млрд долл.
Таким образом, негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины за 2 мес. составило 1,3 млрд долл.
Напомним, дефицит внешнеторгового баланса Украины за январь вырос в 8 раз к аналогичному периоду 2017 г., до 284,1 млн долл., по данным Государственной службы статистики Украины.
Ну и по-прежнему темпы рост импорта опережают темпы роста экспорта.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Суб 31 бер, 2018 07:27
budivelnik написав: budivelnik написав:
Долярчик просто тролить в своєму репертуарі...Минулих три дні в середньому +100%
, до середнього в минулому році
Сьогодні +20% до середньостатистично минулого року....
Так що нехай не ниє , а перегляне як ціни/асортимент в себе так і те саме в конкурентів
Кафе без алкоголю (комплексні обіди , піца, кава,чай )
Т.е. в последние три дня у вас в кафе:
1. В два раза больше посетителей, чем год назад?
2. Клиенты стали есть в два раза больше, чем год назад?
3. В два раза выше цены, чем год назад?
4. Микс первых трех пунктов (с разной степенью прироста)?
З.ы. Как это Долярчику поможет?
З.з.ы. +100%, +20% - чего? Выручка? А чистая прибыль?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Додано: Суб 31 бер, 2018 08:34
Shram ща повылазят и скажут этот баланс торговли - фигня, потому как Украина этот дефицит услугами перекрывает. Какими?? В принципе брать чужие деньги в долг проедая их на импортных товарах и потом отдавать с хорошими процентами тоже услуга.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Суб 31 бер, 2018 09:30
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