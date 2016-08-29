Додано: Суб 31 бер, 2018 00:20

bub-har написав: Перес де Куэльяр написав: Давайте по логике ,если все знают что 26 это дно ? Так почему так долго стоим , чего ждем? Давайте по логике ,если все знают что 26 это дно ? Так почему так долго стоим , чего ждем? Думаю,что только папа знает где дно, сейчас многие маринуют гришу на депозитах до июля,августа,поэтолму особого спроса со стороны населения нету! Здесь интересно будет понаблюдать как поступит папа и по чём выпустит "нерезов"! Если нерезы начнут выходить,то это будет сигналом,а если подымут ставку и они дальше поедут,то тогда да- можем и 25 увидеть! Запасаюсь попкорном и наблюдаю! Думаю,что только папа знает где дно, сейчас многие маринуют гришу на депозитах до июля,августа,поэтолму особого спроса со стороны населения нету! Здесь интересно будет понаблюдать как поступит папа и по чём выпустит "нерезов"! Если нерезы начнут выходить,то это будет сигналом,а если подымут ставку и они дальше поедут,то тогда да- можем и 25 увидеть! Запасаюсь попкорном и наблюдаю!

Вот давайте с Вами спрогнозируем .Если допустим загнать летом курс на 27,а каким тогда будет курс осенью ,а зимой ,когда спрос на валюту повысится,рискнут ли ? Думаю нет , включат рычаги даже до похода на 27. А вот если продавят 25-25.5 есть безопасный коридор вверх , для всяког рода шороха. .Я думаю ближе к лету можно будет более точней оценить ситуацию.Сейчас это увы , только предположение.