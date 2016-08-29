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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4720472147224723>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 748
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:51

  ребе Нок написав:Shram ща повылазят и скажут этот баланс торговли - фигня, потому как Украина этот дефицит услугами перекрывает. Какими?? В принципе брать чужие деньги в долг проедая их на импортных товарах и потом отдавать с хорошими процентами тоже услуга.

Мне тоже интересен перечень этих услуг. Подозреваю, что сюда входят услуги сми, с помощью которых населению будут втюхивать импортные залежалые товары за дорого, а также услуга по проталкиванию нужных иностранным корпорациям законов в вр и подписанию их у Порошенко, услуги по назначению врагов Украины на государственные посты.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:54

  Перес де Куэльяр написав:
  bub-har написав:
  Перес де Куэльяр написав:В связи с ужесточением монетарной политики Дно иожет быть и 25 ,причина -оттянуть неизбежное.и 26 может быть в октябре.
Всё может быть,но я начну заскакивать в валютный поезд на станции 25,5! А 25 и ниже -это будет вообще сказка(не верю,тут хоть бы папа 25,5 cделал)
Повысят ставку ,плюс апатия пересичних в летний период к доллару вот и возможно 25,если не будет других событий,потрясений. Давайте по логике ,если все знают что 26 это дно ? Так почему так долго стоим , чего ждем? Усадят и спустимся ниже.

Похоже на правду, сейчас Вас, дружище, забанят.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:09

  витя написав:Черновцы 26.07-26.18 пов

що таке "пов" ?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:11

  zzzzzz написав:Вышла статистика по остаткам ОВГЗ на сегодня.

Нерезы ничего не покупали на этой неделе, напротив у нерезов было погашение валютных ОВГЗ на 300 млн грн ( $ 12 млн ) вероятно пойдут на выход, но не факт......

При этом на 200 млн грн валютные ОВГЗ купили физ лица....

Да, валютные ОВДП становятся инструментом для сохранения тех средств, которых пока не куда вложить. Но вложить деньги всегда есть куда, возможно просто ваши менеджеры плохо ищут. В Украине налицо появление определенных ростков экономики.

А для тех, кто пока не видит возможности и предназначены ОВДП с депозитами. ОВДП и депозиты равнозначны сегодня по рискам, хотя традиционно считается, что ОВДП более надежны. Оценка чисто субъективная и не претендует на безошибочность. ОВДП станут более надежными, когда начнет снижаться их доходность, а пока она безбожно растет, приближаясь снова к "мусорному" уровню. Но, как говорится, кто не рискует - тот не пьет шампанское. Игроки всегда найдутся, а объяснить причину роста доходности ОВДП добротой дядей и теть из Минфина и НБУ желающих здесь всегда полно. Они ж на зарплате. Правда у них денег никогда нет, но то таке (с)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:12

  buratinyo написав:Похоже на правду, сейчас Вас, дружище, забанят.

за що забанять Перця? Він ніби нічого поганого не писав?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:13

  Перес де Куэльяр написав:
  bub-har написав:
  Перес де Куэльяр написав:В связи с ужесточением монетарной политики Дно иожет быть и 25 ,причина -оттянуть неизбежное.и 26 может быть в октябре.
Всё может быть,но я начну заскакивать в валютный поезд на станции 25,5! А 25 и ниже -это будет вообще сказка(не верю,тут хоть бы папа 25,5 cделал)
Повысят ставку ,плюс апатия пересичних в летний период к доллару вот и возможно 25,если не будет других событий,потрясений. Давайте по логике ,если все знают что 26 это дно ? Так почему так долго стоим , чего ждем? Усадят и спустимся ниже.


это почему-же произойдет именно летом ? все поверят в грн и крах амеро системы на фоне многомиллиардных долгов номинированных в грязных зеленых бумажках?
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:22

  Senkiv написав:
  витя написав:Черновцы 26.07-26.18 пов

що таке "пов" ?

*Відправлено з Чату

пункт обмена валют
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:24

Re: Валютный рынок в контексте

  Shram написав:Ого, цифры по торговому балансу за январь-февраль 2018.
Минус 1 млрд долларов только за февраль!
Жестко.
Март судя по погоде должен быть ещё хуже.

А я би тут зраду не ліпив, бо сезонні фактори щє ніхто не відміняв, та і не так страшно насправді все:
Платежный баланс Украины в феврале 2018 был сведен с профицитом на сумму 252 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ). Как сообщается, из-за значительного дефицита баланса в январе, по результатам двух месяцев сальдо сводного платежного баланса осталось отрицательным (197 млн долларов). Как следствие, международные резервы по состоянию на начало марта практически не изменились по сравнению с уровнем начала февраля и составили, по уточненным данным, 18,4 млрд долларов или 3,5 месяца импорта будущего периода. В феврале 2018 текущий счет имел незначительное положительное сальдо (9 млн долларов). С начала года профицит текущего счета составлял 128 млн долларов (по сравнению с профицитом 152 млн долларов в январе-феврале прошлого года).
В феврале по финансовому счету, в отличие от предыдущего месяца, наблюдался чистый приток капитала (в размере 243 млн долларов). Это, в первую очередь, связано с активизацией притока капитала нерезидентов в государственные гривневые долговые ценные бумаги.
https://www.rbc.ua/rus/news/fevrale-pla ... n_get_more
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:29

  Василь-Рівне написав:
  Shram написав:Ого, цифры по торговому балансу за январь-февраль 2018.
Минус 1 млрд долларов только за февраль!
Жестко.
Март судя по погоде должен быть ещё хуже.

А я би тут зраду не ліпив, бо сезонні фактори щє ніхто не відміняв, та і не так страшно насправді все:
Платежный баланс Украины в феврале 2018 был сведен с профицитом на сумму 252 млн долларов.


Советую вам ознакомится что такое платежный баланс и что в него входит.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:33

  buratinyo написав: В Украине налицо появление определенных ростков экономики.


Единственное - рост ВВП на 2 процента.
Но после жуткого падения, это не более чем отскок от асфальта.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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