Додано: Суб 31 бер, 2018 10:11

zzzzzz написав: Вышла статистика по остаткам ОВГЗ на сегодня.



Нерезы ничего не покупали на этой неделе, напротив у нерезов было погашение валютных ОВГЗ на 300 млн грн ( $ 12 млн ) вероятно пойдут на выход, но не факт......



При этом на 200 млн грн валютные ОВГЗ купили физ лица.... Вышла статистика по остаткам ОВГЗ на сегодня.Нерезы ничего не покупали на этой неделе, напротив у нерезов было погашение валютных ОВГЗ на 300 млн грн ( $ 12 млн ) вероятно пойдут на выход, но не факт......При этом на 200 млн грн валютные ОВГЗ купили физ лица....

Да, валютные ОВДП становятся инструментом для сохранения тех средств, которых пока не куда вложить. Но вложить деньги всегда есть куда, возможно просто ваши менеджеры плохо ищут. В Украине налицо появление определенных ростков экономики.А для тех, кто пока не видит возможности и предназначены ОВДП с депозитами. ОВДП и депозитысегодня по рискам, хотя традиционно считается, что ОВДП более надежны. Оценка чисто субъективная и не претендует на безошибочность. ОВДП станут более надежными, когда начнет снижаться их доходность, а пока она безбожно растет, приближаясь снова к "мусорному" уровню. Но, как говорится, кто не рискует - тот не пьет шампанское. Игроки всегда найдутся, а объяснить причину роста доходности ОВДП добротой дядей и теть из Минфина и НБУ желающих здесь всегда полно. Они ж на зарплате. Правда у них денег никогда нет, но то таке (с)