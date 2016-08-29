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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4720472147224723

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 748
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:34

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:можливо

можливо
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:44

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса продает по .15

Скоро, возможно, понадобится запомненный твит.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:47

  Shram написав:
  buratinyo написав: В Украине налицо появление определенных ростков экономики.


Единственное - рост ВВП на 2 процента.
Но после жуткого падения, это не более чем отскок от асфальта.


Это не важно. Главное, это ростки, которых с каждым месяцем все больше. Появились они в прошлом году, начиная с апреля. Официальная статистика врет, но здесь косвенные признаки роста просто зашкаливают.

К примеру, рост цен на все в условиях отсутствия девальвации гривны - верный признак. Рост числа сделок на рынке производственного оборудования - верный признак. Рост числа заказов на ремонт и настройку станков - верный признак.

Ну, и что с того, что было падение раньше? Наплевать. Сейчас рост - впрягайся и коси бабки. :) После покупай валюту и вали из страны. Или меняй власть на народную. Если что-то не устраивает, то иди бастовать!!!!!
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:53

  buratinyo написав:После покупай валюту и вали из страны. Или меняй власть на народную.
Если что-то не устраивает, то иди бастовать!!!!!


После 1991, и двух безрезультатных майданов такие ещё остались?
А вот насчет сваливать,многие думают...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:55

Re: Валютный рынок в контексте

Почему-то появилось ощущение, что в этом году увидим 25.5-6 на продаже. :shock:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:59

  buratinyo написав:Рост числа сделок на рынке производственного оборудования - верный признак. Рост числа заказов на ремонт и настройку станков - верный признак.


А где можно ознакомиться с такой праздничной статистикой?
Хотя с другой стороны Вы пишите, что официальная статистика врет.
Или это выводы тогда по ощущениям?
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:06

Re: Валютный рынок в контексте

Статистика не может учесть валюту завозимую заробитчанами до 10к евро, т.е. она не декларируется.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:06

  Captain Obvious написав:Почему-то появилось ощущение, что в этом году увидим 25.5-6 на продаже. :shock:


А что тут осталось? 2 процента колебания, это даже не волна, это мелкая зыбь.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:10

  Captain Obvious написав:Почему-то появилось ощущение, что в этом году увидим 25.5-6 на продаже. :shock:

Вы прогнозируете динамику изменения курса $ на основании периода 2014 - 2017гг.
Ожидание курса па 25,хх жарким летом 2018г закономерно.
Вот только печалька. Купить бакс по такому сладкому курсу будет оооочень большой проблемой. Проблемищей даже я скажу. Бо вже буде дуже мало дурнів здавати бакс па 24.хх або 25.хх.
Легенды про гибель америки и бакса уже приелись за 25 лет последних. Что взамен предлагеаете: евро (деньги ЕС, который близок к распаду?), юань? (деньги компартии Китая - ой не смешите вы меня, что это будет мировой валюто йвс серьёз),
биткойн и иже с ним эфириум и т.п. ("деньги" наивных простаков, поверивших, что технология блокчейна способна заменить бакс.)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:17

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Купить бакс по такому сладкому курсу будет оооочень большой проблемой.
Думаю,если даже и будет проблемой,то можно будет поискать банки,где согласятся обменть гришу на валюту чеоез краткосрочный депо!
bub-har
 
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