можливо
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 10:34
Re: Валютный рынок в контексте
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Суб 31 бер, 2018 10:44
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса продает по .15
Скоро, возможно, понадобится запомненный твит.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Суб 31 бер, 2018 10:47
Это не важно. Главное, это ростки, которых с каждым месяцем все больше. Появились они в прошлом году, начиная с апреля. Официальная статистика врет, но здесь косвенные признаки роста просто зашкаливают.
К примеру, рост цен на все в условиях отсутствия девальвации гривны - верный признак. Рост числа сделок на рынке производственного оборудования - верный признак. Рост числа заказов на ремонт и настройку станков - верный признак.
Ну, и что с того, что было падение раньше? Наплевать. Сейчас рост - впрягайся и коси бабки. После покупай валюту и вали из страны. Или меняй власть на народную. Если что-то не устраивает, то иди бастовать!!!!!
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 31 бер, 2018 10:53
После 1991, и двух безрезультатных майданов такие ещё остались?
А вот насчет сваливать,многие думают...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 31 бер, 2018 10:55
Re: Валютный рынок в контексте
Почему-то появилось ощущение, что в этом году увидим 25.5-6 на продаже.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Суб 31 бер, 2018 10:59
А где можно ознакомиться с такой праздничной статистикой?
Хотя с другой стороны Вы пишите, что официальная статистика врет.
Или это выводы тогда по ощущениям?
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:06
Re: Валютный рынок в контексте
Статистика не может учесть валюту завозимую заробитчанами до 10к евро, т.е. она не декларируется.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:06
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:10
Вы прогнозируете динамику изменения курса $ на основании периода 2014 - 2017гг.
Ожидание курса па 25,хх жарким летом 2018г закономерно.
Вот только печалька. Купить бакс по такому сладкому курсу будет оооочень большой проблемой. Проблемищей даже я скажу. Бо вже буде дуже мало дурнів здавати бакс па 24.хх або 25.хх. Бо вже протрубили сурми та було обнародовано курс па 29.
Легенды про гибель америки и бакса уже приелись за 25 лет последних. Что взамен предлагеаете: евро (деньги ЕС, который близок к распаду?), юань? (деньги компартии Китая - ой не смешите вы меня, что это будет основной мировой валютой вы в серьёз считаете Китай мировым экономическим локомотивом? Не смешите, эконмика Китая сплошной пузырь),
биткойн и иже с ним эфириум и т.п. ("деньги" наивного чудака Сатоши, поверившего, что технология блокчейна способна заменить бакс. А может и не наивного, а просто потом он всех майнеров киданёт)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 31 бер, 2018 11:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:17
Re: Валютный рынок в контексте
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