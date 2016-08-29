Додано: Суб 31 бер, 2018 11:10

Captain Obvious написав: Почему-то появилось ощущение, что в этом году увидим 25.5-6 на продаже. Почему-то появилось ощущение, что в этом году увидим 25.5-6 на продаже.

Вы прогнозируете динамику изменения курса $ на основании периода 2014 - 2017гг.Ожидание курса па 25,хх жарким летом 2018г закономерно.Вот только печалька. Купить бакс по такому сладкому курсу будет оооочень большой проблемой. Проблемищей даже я скажу. Бо вже буде дуже мало дурнів здавати бакс па 24.хх або 25.хх. Бо вже протрубили сурми та було обнародовано курс па 29.Легенды про гибель америки и бакса уже приелись за 25 лет последних. Что взамен предлагеаете: евро (деньги ЕС, который близок к распаду?), юань? (деньги компартии Китая - ой не смешите вы меня, что это будет основной мировой валютой вы в серьёз считаете Китай мировым экономическим локомотивом? Не смешите, эконмика Китая сплошной пузырь),биткойн и иже с ним эфириум и т.п. ("деньги" наивного чудака Сатоши, поверившего, что технология блокчейна способна заменить бакс. А может и не наивного, а просто потом он всех майнеров киданёт)