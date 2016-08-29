Особенно охотно примут Ваши ривны и СКВ те банки, собственники которых уже сидят на чемоданах)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:23
Особенно охотно примут Ваши ривны и СКВ те банки, собственники которых уже сидят на чемоданах)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 31 бер, 2018 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:23
Середньорічна
Вітаюсь со всіма.
Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
26.03.2018 253,92 26,3044 0,03890 27,31196930 -0,0120
27.03.2018 376,64 26,3063 0,00190 27,29468565 -0,0173
28.03.2018 388,04 26,4052 0,09890 27,27921008 -0,0155
29.03.2018 418,76 26,5435 0,13830 27,26565118 -0,0136
30.03.2018 394,24 26,3070 -0,2365 27,24930172 -0,0163
Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: 0,0083 (-0,01768). Росло на неделе в среднем по 0,83 копейки за день, хотя на прошлой неделе падало. Тужились всю неделю, а в пятницу взяло и попустило.
Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,014938 (-0,019099). СрГодовая падала в среднем по 1,4938 копейки в день. Почти также, как и на прошлой неделе. Топ-топ - продолжаем топать к обещаной прошлогодней СрГодовой
Полные обороты МБ за неделю - 1831,60 (1817,32). Обороты такие же, как и на прошлой неделе. Рост доллара не состоялся, падение не получилось. Распутье...
МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 27,24930172 всю неделю. Выгодно покупать доллар. Наличка стала дешевле межбанка продавать. Многоватенько на праздники передали!
ВО
Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:25
Эксклюзив для вас.
Врезалось в память.
Когда-то еще в прошлой жизни читал шифровку, в которой источник доносил, что семья Хилтонов имеет украинские корни, помнит о них, испытывает самые теплые чувства к нашей милой Украине и готова помогать строить светлое и зажиточное будущее на земле своих предков.
А теперь еще и спаровалась с украинцем.
Нас по миру много. Мы всюду и везде. Как евреи.
Наша миссия тоже рулить.
Это только начало.
Востаннє редагувалось Libo в Суб 31 бер, 2018 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:30
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:32
Среднемесячные курсы и обороты
СрМесячная - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара за месяц.
Месяц__Объем _СрМеся___Дельта
________МБ____чная_____на предыдущий
01.01.17 4664,20 27,199748 0,914467
01.02.17 4686,50 27,054412 -0,145335
01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521
01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
Оберти найбільші в місяці за 2017-2018 роки! Знову хочу звернути увагу на те, що оберти більші ніж у півтора рази за березень того року! Значення середньомісячної - меньше ніж у березні того року
ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:43
Привет , Привет .
И , ДА
Всех , кого необходимо, с Пейсахом.
Всем -Здоровья и Удачи .
Всем вкусной мацы.
И самое главное ,возвращения в Иерусалим !
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:44
Прибутковість
2018____Зараз___відсоток
28,0250 26,2500 -6,333630687(-4,014272971) USD
28,5500 27,3000 -4,378283713(-0,175131349) CHF
0,47500 0,45750 -3,684210526(-1,052631579) RUB
33,5000 32,5500 -3,358208955(-1,716417910) EUR
1166,89 1131,81 -3,005853165(-0,122547969) XAU
37,4500 36,5000 -2,536715621(-0,801068091) GBP
Перша колонка курс на початок 2018, друга курс на зараз, третя відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. Чим вижче в таблиці, тим більший збиток
На все тільки збитки І вони наростають
ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:50
s0v7a не прокомментируете в какой мы сейчас ситуации и куда идём ? Спасибо.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:53
Мяяяуу...
холява
Да, уж... Кто посмеет поднять руку на черного кота, в черной комнате
ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
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