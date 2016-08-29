$1.40

Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, говорит, что эксперты банка ожидают увидеть уровеньпо паре евро/доллар (EUR/USD) в какой-то момент времениНапомним, ранее этот банк одним из первых успешно предсказал рост фунта до $1.40. До него такой прогноз давал только японский Mizuho Bank.Мы видим очень позитивные перспективы EUR/USD. Комбинация «хорошей» слабости доллара (рост мировой экономики, вызывающий усиление валют по всему миру), переходящей в «плохую» слабость доллара (протекционизм Трампа, заявления Стива Мнучина о том, что слабый доллар может быть хорошей возможностью, рост дефицита), и положительной истории евро – улучшение портфельных инвестиций в еврозоне, приток капитала, обусловленный выходом Великобритании из ЕС (инвесторы перенаправляют инвестиции из Великобритании в еврозону) и 3%+ сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны – дает нам все основания думать так.Наше предположение состоит в том, что мы могли бы увидеть уровень $1.40 в какой-то момент времени в 2019 году, вызвало некоторый скепсис (у коллег). Однако все признают, что в таком прогнозе нет ничего безумного, мы были там (на $1.40) всего 4 года назад. Финансовые учреждения Латинской Америки все чаще переходят от американских активов к европейским. Они негативно настроены к доллару (USD) и полностью поддерживают укрепление евро (EUR) и иены (JPY)» — сообщил Джеймс Найтли.