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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4722472347244725>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 748
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:23

  bub-har написав:
  Yuri_61 написав:Купить бакс по такому сладкому курсу будет оооочень большой проблемой.
Думаю,если даже и будет проблемой,то можно будет поискать банки,где согласятся обменть гришу на валюту через краткосрочный депо!

Особенно охотно примут Ваши ривны и СКВ те банки, собственники которых уже сидят на чемоданах) :)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 31 бер, 2018 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:23

Середньорічна


Вітаюсь со всіма.

Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
26.03.2018 253,92 26,3044 0,03890 27,31196930 -0,0120
27.03.2018 376,64 26,3063 0,00190 27,29468565 -0,0173
28.03.2018 388,04 26,4052 0,09890 27,27921008 -0,0155
29.03.2018 418,76 26,5435 0,13830 27,26565118 -0,0136
30.03.2018 394,24 26,3070 -0,2365 27,24930172 -0,0163

Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: 0,0083 (-0,01768). Росло на неделе в среднем по 0,83 копейки за день, хотя на прошлой неделе падало. Тужились всю неделю, а в пятницу взяло и попустило.

Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,014938 (-0,019099). СрГодовая падала в среднем по 1,4938 копейки в день. Почти также, как и на прошлой неделе. Топ-топ - продолжаем топать к обещаной прошлогодней СрГодовой :roll:

Полные обороты МБ за неделю - 1831,60 (1817,32). Обороты такие же, как и на прошлой неделе. Рост доллара не состоялся, падение не получилось. Распутье... :!:

МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 27,24930172 всю неделю. Выгодно покупать доллар. Наличка стала дешевле межбанка продавать. Многоватенько на праздники передали!

Поглазеть график.

Поглазеть прошлый год.

Поглазеть 2016 год.

Поглазеть 2015 год.

ВО

Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:25

В пятницу, 30 марта, во Львов прилетела звезда шоу-бизнеса из США Пэрис Хилтон. Об этом сообщает zaxid.net.
Ее пригласили на открытие отеля, которое состоится сегодня, 31 марта.
Американская знаменитость прилетела вместе со своим женихом Крисом Зилка, голливудским актером с украинскими корнями. В аэропорту их встречали журналисты и поклонники.
Как ранее сообщалось, пара хочет посетить места, связанные с детством дедушки актера.

Эксклюзив для вас.
Врезалось в память.
Когда-то еще в прошлой жизни читал шифровку, в которой источник доносил, что семья Хилтонов имеет украинские корни, помнит о них, испытывает самые теплые чувства к нашей милой Украине и готова помогать строить светлое и зажиточное будущее на земле своих предков.
А теперь еще и спаровалась с украинцем.
Нас по миру много. Мы всюду и везде. Как евреи.
Наша миссия тоже рулить.
Это только начало.
8) 8) 8)

Востаннє редагувалось Libo в Суб 31 бер, 2018 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:30

Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, говорит, что эксперты банка ожидают увидеть уровень $1.40 по паре евро/доллар (EUR/USD) в какой-то момент времени в 2019 году. Напомним, ранее этот банк одним из первых успешно предсказал рост фунта до $1.40. До него такой прогноз давал только японский Mizuho Bank.

Мы видим очень позитивные перспективы EUR/USD. Комбинация «хорошей» слабости доллара (рост мировой экономики, вызывающий усиление валют по всему миру), переходящей в «плохую» слабость доллара (протекционизм Трампа, заявления Стива Мнучина о том, что слабый доллар может быть хорошей возможностью, рост дефицита), и положительной истории евро – улучшение портфельных инвестиций в еврозоне, приток капитала, обусловленный выходом Великобритании из ЕС (инвесторы перенаправляют инвестиции из Великобритании в еврозону) и 3%+ сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны – дает нам все основания думать так.

Наше предположение состоит в том, что мы могли бы увидеть уровень $1.40 в какой-то момент времени в 2019 году, вызвало некоторый скепсис (у коллег). Однако все признают, что в таком прогнозе нет ничего безумного, мы были там (на $1.40) всего 4 года назад. Финансовые учреждения Латинской Америки все чаще переходят от американских активов к европейским. Они негативно настроены к доллару (USD) и полностью поддерживают укрепление евро (EUR) и иены (JPY)» — сообщил Джеймс Найтли.

http://www.forexpf.ru/news/2018/03/29/b ... k-ing.html
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:32

Среднемесячные курсы и обороты


СрМесячная - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара за месяц.

Месяц__Объем _СрМеся___Дельта
________МБ____чная_____на предыдущий
01.01.17 4664,20 27,199748 0,914467
01.02.17 4686,50 27,054412 -0,145335
01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521
01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595

Оберти найбільші в місяці за 2017-2018 роки! Знову хочу звернути увагу на те, що оберти більші ніж у півтора рази за березень того року! Значення середньомісячної - меньше ніж у березні того року :!: :shock:

ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:43

  Libo написав:
В пятницу, 30 марта, во Львов прилетела звезда шоу-бизнеса из США Пэрис Хилтон. Об этом сообщает zaxid.net.
Ее пригласили на открытие отеля, которое состоится сегодня, 31 марта.
Американская знаменитость прилетела вместе со своим женихом Крисом Зилка, голливудским актером с украинскими корнями. В аэропорту их встречали журналисты и поклонники.
Как ранее сообщалось, пара хочет посетить места, связанные с детством дедушки актера.

Эксклюзив для вас.
Врезалось в память.
Когда-то еще в прошлой жизни читал шифровку, в которой источник доносил, что семья Хилтонов имеет украинские корни, помнит о них, испытывает самые теплые чувства к нашей милой Украине и готова помогать строить светлое и зажиточное будущее на земле своих предков.
А теперь еще и
спаровалась с украинцем.
Нас по миру много. Мы всюду и везде. Как евреи.
Наша миссия тоже рулить.
Это только начало.
8) 8) 8)



Привет , Привет .
И , ДА
Всех , кого необходимо, с Пейсахом.
Всем -Здоровья и Удачи .
Всем вкусной мацы.
И самое главное ,возвращения в Иерусалим !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:44

Прибутковість


2018____Зараз___відсоток
28,0250 26,2500 -6,333630687(-4,014272971) USD
28,5500 27,3000 -4,378283713(-0,175131349) CHF
0,47500 0,45750 -3,684210526(-1,052631579) RUB
33,5000 32,5500 -3,358208955(-1,716417910) EUR
1166,89 1131,81 -3,005853165(-0,122547969) XAU
37,4500 36,5000 -2,536715621(-0,801068091) GBP

Перша колонка курс на початок 2018, друга курс на зараз, третя відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. Чим вижче в таблиці, тим більший збиток :(

На все тільки збитки :!: І вони наростають :mrgreen:

ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:47

s0v7a
Хоть бы Сомик Вас не проклял в личных сообщениях...
холява
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:50

s0v7a не прокомментируете в какой мы сейчас ситуации и куда идём ? Спасибо.
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:53

Мяяяуу...

холява

Да, уж... Кто посмеет поднять руку на черного кота, в черной комнате :mrgreen:

ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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