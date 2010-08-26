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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:54
Re: Валютный рынок в контексте
Запорожье 26.8-10/26.18-20
Додано: Суб 31 бер, 2018 12:00
Ми запізнюемся на рік в визначенні середньорічної. В цьому році буде 27,2 - так, як замислювали на 2017 рік.
Помилка в тому, що не врахували потік грошей від наших заробітчан. Хай їм щастить Бо їх перекази перекривають негативний торгівельній баланс, та ще звеличують гривню.
ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
Додано: Суб 31 бер, 2018 12:15
Я тут до хрипоты мозолей в пальцах с вами спорил про реальные объемы притока валюты от заробитчан и говорил, что они в действительности составляют более $20 млрд. в год.
Откуда у вас налом $100 млрд. под матрасами?
Гройсман с Гонтаревой привезли вам на забаву? Или Ахметов с Фирташем вам подарили?
Нет.
Это всё мы. И далеко не официальными переводами. А в носках, в лификах, в трусах, в нательных поясах ... Неучтенные официальной статистикой, но известные мне.
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