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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4722472347244725

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 748
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:54

Re: Валютный рынок в контексте

Запорожье 26.8-10/26.18-20
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:00

  Игорь написав:s0v7a не прокомментируете в какой мы сейчас ситуации и куда идём ? Спасибо.



Ми запізнюемся на рік в визначенні середньорічної. В цьому році буде 27,2 - так, як замислювали на 2017 рік.

Помилка в тому, що не врахували потік грошей від наших заробітчан. Хай їм щастить :!: Бо їх перекази перекривають негативний торгівельній баланс, та ще звеличують гривню.

ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:15

  s0v7a написав:Помилка в тому, що не врахували потік грошей від наших заробітчан. Хай їм щастить :!: Бо їх перекази перекривають негативний торгівельній баланс, та ще звеличують гривню.


Я тут до хрипоты мозолей в пальцах с вами спорил про реальные объемы притока валюты от заробитчан и говорил, что они в действительности составляют более $20 млрд. в год.
Откуда у вас налом $100 млрд. под матрасами?
Гройсман с Гонтаревой привезли вам на забаву? Или Ахметов с Фирташем вам подарили?
Нет.
Это всё мы. И далеко не официальными переводами. А в носках, в лификах, в трусах, в нательных поясах ... Неучтенные официальной статистикой, но известные мне.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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  #<1 ... 4722472347244725
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