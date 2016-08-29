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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 12:15
s0v7a написав:
Помилка в тому, що не врахували потік грошей від наших заробітчан. Хай їм щастить
Бо їх перекази перекривають негативний торгівельній баланс, та ще звеличують гривню.
Я тут до хрипоты мозолей в пальцах с вами спорил про реальные объемы притока валюты от заробитчан и говорил, что они в действительности составляют более $20 млрд. в год.
Откуда у вас налом $100 млрд. под матрасами?
Гройсман с Гонтаревой привезли вам на забаву? Или Ахметов с Фирташем вам подарили?
Нет.
Это всё мы. И далеко не официальными переводами. А в носках, в лификах, в трусах, в нательных поясах ... Неучтенные официальной статистикой, но известные мне.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 12:39
Yuri_61 написав:
Особенно охотно примут Ваши ривны и СКВ те банки, собственники которых уже сидят на чемоданах)
Я имел ввиду нормальные банки!
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Додано: Суб 31 бер, 2018 13:11
Bayern написав: buratinyo написав:
Рост числа сделок на рынке производственного оборудования - верный признак. Рост числа заказов на ремонт и настройку станков - верный признак.
А где можно ознакомиться с такой праздничной статистикой?
Хотя с другой стороны Вы пишите, что официальная статистика врет.
Или это выводы тогда по ощущениям?
1. Статистика не праздничная. Праздничная статистика была только во времена батьки Кучмы. Потом его не смог повторить даже Янукович. А Ющенко вообще портил только статистику на пару с Кравчуком, который просто прос..л возможности и далее активы украинских предприятий и ВСУ.
Я хотел сказать, что после Яреськи - агента и МВФ, и иностранных разведок, подозреваю, что и российской тоже - Украине априори стало не выгодно показывать хорошую статистику. Ведь придется тогда больше валюты возвращать по реструкторизованным с ее "помощью" долгам (хотя правильно назвать это вредительство в крупных государственных масштабах). Поэтому статистика снова врет, но в этот раз по особенному - она занижает успехи.
А за счет чего успехи? Да за счет стабилизации обстановки на политическом троне, за счет отсутствия бандитских проверок бизнеса со стороны налоговой и других контролирующих органов. Бизнес ведь как вода всегда находит выход из замкнутого пространства. Главное не каламутить воду и не засорять протоки.
2. Назвать это ощущениями не правильно. Правильнее назвать это работой, деловой разведкой, работой с друзьями из разных отраслей из разных составных частей украинской экономики. Этим должен заниматься каждый нормальный даже рядовой менеджер.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: Суб 31 бер, 2018 13:37
buratinyo написав:
Я хотел сказать, что после Яреськи - агента и МВФ, и иностранных разведок, подозреваю, что и российской тоже - Украине априори стало не выгодно показывать хорошую статистику. Ведь придется тогда больше валюты возвращать по реструкторизованным с ее "помощью" долгам (хотя правильно назвать это вредительство в крупных государственных масштабах). Поэтому статистика снова врет, но в этот раз по особенному - она занижает успехи.
Ну ты и залупил!
Вогнать Украину в долги, чтобы потом давать еще больше кредитов (своих денег!!!) и в конечном итоге всё когда-то списать ...
Почему у ватанов расстроена элементарная логика?
Вам пороблено?
Яресько тебе враг, значит овощ, Моторола и Путен твои друзья и братья, так?
Ваше время безвозвратно ушло. Вы на помойке истории.
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Libo
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Додано: Суб 31 бер, 2018 13:45
Libo написав: buratinyo написав:
Я хотел сказать, что после Яреськи - агента и МВФ, и иностранных разведок, подозреваю, что и российской тоже - Украине априори стало не выгодно показывать хорошую статистику. Ведь придется тогда больше валюты возвращать по реструкторизованным с ее "помощью" долгам (хотя правильно назвать это вредительство в крупных государственных масштабах). Поэтому статистика снова врет, но в этот раз по особенному - она занижает успехи.
Ну ты и залупил!
Вогнать Украину в долги, чтобы потом давать еще больше кредитов (своих денег!!!) и в конечном итоге всё когда-то списать ...
Почему у ватанов расстроена элементарная логика?
Вам пороблено?
Яресько тебе враг, значит овощ, Моторола и Путен твои друзья и братья, так?
Ваше время безвозвратно ушло. Вы на помойке истории.
Яресько тебе подруга, значит ты бородатый террорист из Алькаиды? Ведь действия финансовой террористки защищают только террористы.
Ничего, Трамп тебе покажет, где раки зимуют. Да и СБУ уже очищена.
Да, логика мне твоя, агент кремля, не понятна. Ведь я знаю чем ты здесь занимаешься. Зачем мне разбираться в твоих перлах?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: Суб 31 бер, 2018 13:52
portoz написав:
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Спорт.пробежка по району Киева 10/25
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