Додано: Суб 31 бер, 2018 13:11

Bayern написав: buratinyo написав: Рост числа сделок на рынке производственного оборудования - верный признак. Рост числа заказов на ремонт и настройку станков - верный признак. Рост числа сделок на рынке производственного оборудования - верный признак. Рост числа заказов на ремонт и настройку станков - верный признак.



А где можно ознакомиться с такой праздничной статистикой?

Хотя с другой стороны Вы пишите, что официальная статистика врет.

Или это выводы тогда по ощущениям? А где можно ознакомиться с такой праздничной статистикой?Хотя с другой стороны Вы пишите, что официальная статистика врет.Или это выводы тогда по ощущениям?

1. Статистика не праздничная. Праздничная статистика была только во времена батьки Кучмы. Потом его не смог повторить даже Янукович. А Ющенко вообще портил только статистику на пару с Кравчуком, который просто прос..л возможности и далее активы украинских предприятий и ВСУ.Я хотел сказать, что после Яреськи - агента и МВФ, и иностранных разведок, подозреваю, что и российской тоже - Украине априори стало не выгодно показывать хорошую статистику. Ведь придется тогда больше валюты возвращать по реструкторизованным с ее "помощью" долгам (хотя правильно назвать это вредительство в крупных государственных масштабах). Поэтому статистика снова врет, но в этот раз по особенному - она занижает успехи.А за счет чего успехи? Да за счет стабилизации обстановки на политическом троне, за счет отсутствия бандитских проверок бизнеса со стороны налоговой и других контролирующих органов. Бизнес ведь как вода всегда находит выход из замкнутого пространства. Главное не каламутить воду и не засорять протоки.2. Назвать это ощущениями не правильно. Правильнее назвать это работой, деловой разведкой, работой с друзьями из разных отраслей из разных составных частей украинской экономики. Этим должен заниматься каждый нормальный даже рядовой менеджер.