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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 12:39
Yuri_61 написав:
Особенно охотно примут Ваши ривны и СКВ те банки, собственники которых уже сидят на чемоданах)
Я имел ввиду нормальные банки!
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Додано: Суб 31 бер, 2018 12:57
Херсон +14
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Додано: Суб 31 бер, 2018 12:57
Сори 26,05-26,13
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Додано: Суб 31 бер, 2018 13:52
portoz написав:
Херсон +14
️ курс 25,05-26,13
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Спорт.пробежка по району Киева 10/25
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сірий
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Додано: Суб 31 бер, 2018 14:35
сірий написав: portoz написав:
Херсон +14
️ курс 25,05-26,13
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нас в райцкн
Спорт.пробежка по району Киева 10/25
у нас в райцентре отдаленном от г Харькова курс 26,15 / 27,35.
И это не опечатка.
Как будто на разных планетах живём.
Если выставили на продаж такой курс и не опускают ниже уже месяц, то предполагаю, есть спрос.
Выходит, есть много зажиточных в нашем Мухосранске, для которых переплатить 100 грн за 100 баксов чепуха ибо им влом съездить на электричке в первую столицу?
Из за каких чудил - терпил - м?дил курс на продаж бакса у нас на 1 грн. выше, чем по всей Украине?
Неужели в лом им съездить в Харьков? Неужели у них так много гриши?
К стати в отделениях банков в нашем Залу#енске не видел баксов с августа 2012 года.
Что за ср#нь в моём Голопупенске происходит?
У кого какие предположения?
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Yuri_61
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Додано: Суб 31 бер, 2018 14:44
Yuri_61 написав:
Кстати в отделениях банков в нашем Залу#енске не видел баксов с августа 2012 года.
У кого какие предположения?
Или алкоголь, или надо погуглить как выглядят баксы.
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Bayern
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1
Додано: Суб 31 бер, 2018 14:48
Bayern написав: Yuri_61 написав:
Кстати в отделениях банков в нашем Залу#енске не видел баксов с августа 2012 года.
У кого какие предположения?
Или алкоголь, или надо погуглить как выглядят баксы.
Читайте внимательно! Ведь пишу: "в отделениях банков в нашем Залу#енске не видел баксов с августа 2012 " (их до чёрта у нас). Но ни в одном из них баксов нет!!!
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Yuri_61
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Додано: Суб 31 бер, 2018 15:06
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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