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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4723472447254726>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 748
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:00

  Игорь написав:s0v7a не прокомментируете в какой мы сейчас ситуации и куда идём ? Спасибо.



Ми запізнюемся на рік в визначенні середньорічної. В цьому році буде 27,2 - так, як замислювали на 2017 рік.

Помилка в тому, що не врахували потік грошей від наших заробітчан. Хай їм щастить :!: Бо їх перекази перекривають негативний торгівельній баланс, та ще звеличують гривню.

ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Особенно охотно примут Ваши ривны и СКВ те банки, собственники которых уже сидят на чемоданах)
Я имел ввиду нормальные банки!
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:50

  s0v7a написав:холява

Да, уж... Кто посмеет поднять руку на черного кота, в черной комнате :mrgreen:

ВО


Значит не получали личные сообщения.....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:57

Re: Валютный рынок в контексте

Херсон +14 ️ курс 25,05-26,13

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portoz
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:57

Re: Валютный рынок в контексте

Сори 26,05-26,13

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portoz
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 13:52

  portoz написав:Херсон +14 ️ курс 25,05-26,13

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Спорт.пробежка по району Киева 10/25
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:35

  сірий написав:
  portoz написав:Херсон +14 ️ курс 25,05-26,13

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нас в райцкн
Спорт.пробежка по району Киева 10/25


у нас в райцентре отдаленном от г Харькова курс 26,15 / 27,35.
И это не опечатка.
Как будто на разных планетах живём.
Если выставили на продаж такой курс и не опускают ниже уже месяц, то предполагаю, есть спрос.
Выходит, есть много зажиточных в нашем Мухосранске, для которых переплатить 100 грн за 100 баксов чепуха ибо им влом съездить на электричке в первую столицу?

Из за каких чудил - терпил - м?дил курс на продаж бакса у нас на 1 грн. выше, чем по всей Украине?
Неужели в лом им съездить в Харьков? Неужели у них так много гриши?
К стати в отделениях банков в нашем Залу#енске не видел баксов с августа 2012 года.

Что за ср#нь в моём Голопупенске происходит?
У кого какие предположения?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:44

  Yuri_61 написав:Кстати в отделениях банков в нашем Залу#енске не видел баксов с августа 2012 года.
У кого какие предположения?

Или алкоголь, или надо погуглить как выглядят баксы.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:48

  Bayern написав:
  Yuri_61 написав:Кстати в отделениях банков в нашем Залу#енске не видел баксов с августа 2012 года.
У кого какие предположения?

Или алкоголь, или надо погуглить как выглядят баксы.



Читайте внимательно! Ведь пишу: "в отделениях банков в нашем Залу#енске не видел баксов с августа 2012 " (их до чёрта у нас). Но ни в одном из них баксов нет!!!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:06

Кернес в Днепре за гиперлупом шпионитЗображенняhttps://nnovosti.info/news/na_lopati_v_merezhi_znajshli_dvijnika_mera_harkovaa-26435.html
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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