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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:26
ребе Нок написав:
Кернес в Днепре за гиперлупом шпионит
Не боитесь, что он Вас на ноль помножит? Чем он вас насолил?
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Yuri_61
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Додано: Суб 31 бер, 2018 15:44
Yuri_61 это такая альтернативная реальность где Кернес мэром не стал)))
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Суб 31 бер, 2018 15:53
5]️
Что за ср#нь в моём Голопупенске происходит?
У кого какие предположения?[/quote]
Как вариант интернет-банкинг. Тот же Приват 24.Там конечно тоже процент снимут.. Но не 100 грн на сотке)))
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Lilly
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Додано: Суб 31 бер, 2018 17:11
Yuri_61 написав:
Бо вже буде дуже мало дурнів здавати бакс па 24.хх або 25.хх.
Если НАДО будет менять, то будут менять по тому курсу, какой есть. И никто не отменял горящие туры, на которые будут нужны средства и очень срочно.
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rasmus
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