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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4723472447254726

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 748
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:26

  ребе Нок написав:Кернес в Днепре за гиперлупом шпионит


Не боитесь, что он Вас на ноль помножит? Чем он вас насолил?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:44

Yuri_61 это такая альтернативная реальность где Кернес мэром не стал)))
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:53

5]️
Что за ср#нь в моём Голопупенске происходит?
У кого какие предположения?[/quote]

Как вариант интернет-банкинг. Тот же Приват 24.Там конечно тоже процент снимут.. Но не 100 грн на сотке)))
Lilly
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:11

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Бо вже буде дуже мало дурнів здавати бакс па 24.хх або 25.хх.


Если НАДО будет менять, то будут менять по тому курсу, какой есть. И никто не отменял горящие туры, на которые будут нужны средства и очень срочно.
rasmus
 
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