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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:26
ребе Нок написав:
Кернес в Днепре за гиперлупом шпионит
Не боитесь, что он Вас на ноль помножит? Чем он вас насолил?
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Yuri_61
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Додано: Суб 31 бер, 2018 15:44
Yuri_61 это такая альтернативная реальность где Кернес мэром не стал)))
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Суб 31 бер, 2018 17:11
Yuri_61 написав:
Бо вже буде дуже мало дурнів здавати бакс па 24.хх або 25.хх.
Если НАДО будет менять, то будут менять по тому курсу, какой есть. И никто не отменял горящие туры, на которые будут нужны средства и очень срочно.
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rasmus
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Додано: Суб 31 бер, 2018 18:50
Lilly
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гуляйполе
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Додано: Суб 31 бер, 2018 19:08
сірий написав: portoz написав:
Херсон +14
️ курс 25,05-26,13
Отправлено с моего Mi Note 2 через Tapatalk
Спорт.пробежка по району Киева 10/25
Посмотрите что будет творится через месяц-два.
Но сначала нужно как минимум 27,2
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w_bufett
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Додано: Суб 31 бер, 2018 19:30
Сбережения украинцев в 2016г сократились на 18,4 млрд грн - Госстат
Сбережения украинцев в 2017г сократились на 69 млрд грн - Госстат
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edvardd
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Додано: Суб 31 бер, 2018 19:49
w_bufett написав:
Посмотрите что будет творится через месяц-два. Но сначала нужно как минимум 27,2
а что через месяц-два, ну будет до осени болтаться 26-27, потом 29-30 к зиме
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75stasstas75
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