Не боитесь, что он Вас на ноль помножит? Чем он вас насолил?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:26
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:44
Yuri_61 это такая альтернативная реальность где Кернес мэром не стал)))
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 31 бер, 2018 17:11
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 31 бер, 2018 19:08
Додано: Суб 31 бер, 2018 19:30
Сбережения украинцев в 2016г сократились на 18,4 млрд грн - Госстат
Сбережения украинцев в 2017г сократились на 69 млрд грн - Госстат
Додано: Суб 31 бер, 2018 19:49
Додано: Суб 31 бер, 2018 20:27
контекст валютного ринку
Приблизно +40% збільшилось клієнтів, на відстані 1 км від мене ще 2 кафе, борюсь з ними перетягуючи їхніх клієнтів
Зявились додаткові страви , тобто розмір замовлення у фізичному вимірі(стали більше їсти)десь на +20%
Ціни зросли на 20%
Перше +100% і +20% + зростання виручки в порівнянні з аналогічними датами попереднього року
Друге -в минулому році , був в середньому по році - збитковим (приблизно -10% до капіталовкладень)
Цей рік буде( надіюсь , в крайньому випадку перших два місяці це показують) приблизно +20% до капіталовкладень.
Третє - під лежачий камінь вода не тече , а тому зацикленість Долярчика на проблемах , які він вважає що не в нього а у всіх оточуючих - створює передумови банкрутства його бізнесу , при чому головною причиною останнього є сам Долярчик
Звідси висновок - якщо Долярчик перевірить мої данні( а його торгова точка знаходиться за 2 км від мого кафе) і побачить що є й успішні проекти - можливо його світогляд зміниться в сторону пошуків виходу,а не констатації дупи.[/quote]
=====
... і такссс, по виділеному:
1) "точка" від "точки" - напевно, все ж таки, 5-6км (але то не важливо)
2) влучно написано: "констатація дупи"! - краще і не скажеш але це є якраз і правильно - КОНСТАТАЦІЯ - тобто, Я не вигадую, а констатую факти - пишу ПРАВДУ!
3) ну і добавлю ще те, за що сутки" парився у сауні":
...от я все пишу про себе, а от зараз, хочу написати про знайомого(просто, свої каси я ще не порівнював з минулим роком) - а от знайомий - порівняв: за місяць в нього +/- те саме, що й минулий рік в гривні!
... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?!
....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?"
дякую!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 31 бер, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 31 бер, 2018 20:40
Приблизно +40% збільшилось клієнтів, на відстані 1 км від мене ще 2 кафе, борюсь з ними перетягуючи їхніх клієнтів
Зявились додаткові страви , тобто розмір замовлення у фізичному вимірі(стали більше їсти)десь на +20%
Ціни зросли на 20%
Перше +100% і +20% + зростання виручки в порівнянні з аналогічними датами попереднього року
Друге -в минулому році , був в середньому по році - збитковим (приблизно -10% до капіталовкладень)
Цей рік буде( надіюсь , в крайньому випадку перших два місяці це показують) приблизно +20% до капіталовкладень.
Третє - під лежачий камінь вода не тече , а тому зацикленість Долярчика на проблемах , які він вважає що не в нього а у всіх оточуючих - створює передумови банкрутства його бізнесу , при чому головною причиною останнього є сам Долярчик
Звідси висновок - якщо Долярчик перевірить мої данні( а його торгова точка знаходиться за 2 км від мого кафе) і побачить що є й успішні проекти - можливо його світогляд зміниться в сторону пошуків виходу,а не констатації дупи.[/quote]
=====
... і такссс, по виділеному:
1) "точка" від "точки" - напевно, все ж таки, 5-6км (але то не важливо)
2) влучно написано: "констатація дупи"! - краще і не скаже але це є якраз і правильно - КОНСТАТАЦІЯ - тобто, Я не вигадую, а констатую факти - пишу ПРАВДУ!
3) ну і добавлю ще те, за що сутки" парився у сауні":
...от я все пишу про себе, а от зараз, хочу написати про знайомого(просто, свої каси я ще не порівнював з минулим роком) - а от знайомий - порівняв: за місяць в нього +/- те саме, що й минулий рік в гривні!
... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?!
....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?"
дякую![/quote]
Так все просто. Гривні стало менше, "доллярів" більше.
PS
Налоговое ведомство Великобритании отказало гражданину в приёме налоговой декларации из-за неточностей в заполнении формы.
В графе «Иждивенцы, зависящие от вас», житель городка Эвешем написал так:
«2,1 миллиона нелегальных иммигрантов, 1,1 миллиона наркоманов, 4,4 миллиона безработных, 900 тысяч заключённых в 85 тюрьмах плюс 650 идиотов в Парламенте и всей Европейской комиссии».
Сотрудник налогового ведомства сказал, что подобный ответ неприемлем.
«Кого же я упустил?» — пытался уточнить гражданин.
Додано: Суб 31 бер, 2018 20:43
Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?
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