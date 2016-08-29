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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4724472547264727>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 748
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:26

  ребе Нок написав:Кернес в Днепре за гиперлупом шпионит


Не боитесь, что он Вас на ноль помножит? Чем он вас насолил?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:44

Yuri_61 это такая альтернативная реальность где Кернес мэром не стал)))
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:11

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Бо вже буде дуже мало дурнів здавати бакс па 24.хх або 25.хх.


Если НАДО будет менять, то будут менять по тому курсу, какой есть. И никто не отменял горящие туры, на которые будут нужны средства и очень срочно.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:50

Lilly
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гуляйполе
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:08

  сірий написав:
  portoz написав:Херсон +14 ️ курс 25,05-26,13

Отправлено с моего Mi Note 2 через Tapatalk

Спорт.пробежка по району Киева 10/25


Посмотрите что будет творится через месяц-два.
Но сначала нужно как минимум 27,2 :wink:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:30

Сбережения украинцев в 2016г сократились на 18,4 млрд грн - Госстат
Сбережения украинцев в 2017г сократились на 69 млрд грн - Госстат
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:49

  w_bufett написав: Посмотрите что будет творится через месяц-два. Но сначала нужно как минимум 27,2

а что через месяц-два, ну будет до осени болтаться 26-27, потом 29-30 к зиме
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:27

контекст валютного ринку

  budivelnik написав:
  козак написав:
  budivelnik написав:[quДолярчик просто тролить в своєму репертуарі...
Минулих три дні в середньому +100% , до середнього в минулому році
Сьогодні +20% до середньостатистично минулого року....
Так що нехай не ниє , а перегляне як ціни/асортимент в себе так і те саме в конкурентів
Кафе без алкоголю (комплексні обіди , піца, кава,чай )
Т.е. в последние три дня у вас в кафе:
1. В два раза больше посетителей, чем год назад?
Приблизно +40% збільшилось клієнтів, на відстані 1 км від мене ще 2 кафе, борюсь з ними перетягуючи їхніх клієнтів
  козак написав:2. Клиенты стали есть в два раза больше, чем год назад?
Зявились додаткові страви , тобто розмір замовлення у фізичному вимірі(стали більше їсти)десь на +20%
  козак написав:3. В два раза выше цены, чем год назад?
Ціни зросли на 20%
  козак написав:4. Микс первых трех пунктов (с разной степенью прироста)?
З.ы. Как это Долярчику поможет?
З.з.ы. +100%, +20% - чего? Выручка? А чистая прибыль?

Перше +100% і +20% + зростання виручки в порівнянні з аналогічними датами попереднього року
Друге -в минулому році , був в середньому по році - збитковим (приблизно -10% до капіталовкладень)
Цей рік буде( надіюсь , в крайньому випадку перших два місяці це показують) приблизно +20% до капіталовкладень.
Третє - під лежачий камінь вода не тече , а тому зацикленість Долярчика на проблемах , які він вважає що не в нього а у всіх оточуючих - створює передумови банкрутства його бізнесу , при чому головною причиною останнього є сам Долярчик
Звідси висновок - якщо Долярчик перевірить мої данні( а його торгова точка знаходиться за 2 км від мого кафе) і побачить що є й успішні проекти - можливо його світогляд зміниться в сторону пошуків виходу,а не констатації дупи.[/quote]
=====

... і такссс, по виділеному:
1) "точка" від "точки" - напевно, все ж таки, 5-6км :wink: (але то не важливо)
2) влучно написано: "констатація дупи"! - краще і не скажеш :mrgreen: але це є якраз і правильно - КОНСТАТАЦІЯ - тобто, Я не вигадую, а констатую факти - пишу ПРАВДУ!
3) ну і добавлю ще те, за що сутки" парився у сауні":

...от я все пишу про себе, а от зараз, хочу написати про знайомого(просто, свої каси я ще не порівнював з минулим роком) - а от знайомий - порівняв: за місяць в нього +/- те саме, що й минулий рік в гривні! 
... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?! 

....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?" 
дякую!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 31 бер, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:40

  Долярчик написав:
  козак написав:
  budivelnik написав:[quДолярчик просто тролить в своєму репертуарі...
Минулих три дні в середньому +100% , до середнього в минулому році
Сьогодні +20% до середньостатистично минулого року....
Так що нехай не ниє , а перегляне як ціни/асортимент в себе так і те саме в конкурентів
Кафе без алкоголю (комплексні обіди , піца, кава,чай )
Т.е. в последние три дня у вас в кафе:
1. В два раза больше посетителей, чем год назад?
Приблизно +40% збільшилось клієнтів, на відстані 1 км від мене ще 2 кафе, борюсь з ними перетягуючи їхніх клієнтів
  козак написав:2. Клиенты стали есть в два раза больше, чем год назад?
Зявились додаткові страви , тобто розмір замовлення у фізичному вимірі(стали більше їсти)десь на +20%
  козак написав:3. В два раза выше цены, чем год назад?
Ціни зросли на 20%
  козак написав:4. Микс первых трех пунктов (с разной степенью прироста)?
З.ы. Как это Долярчику поможет?
З.з.ы. +100%, +20% - чего? Выручка? А чистая прибыль?

Перше +100% і +20% + зростання виручки в порівнянні з аналогічними датами попереднього року
Друге -в минулому році , був в середньому по році - збитковим (приблизно -10% до капіталовкладень)
Цей рік буде( надіюсь , в крайньому випадку перших два місяці це показують) приблизно +20% до капіталовкладень.
Третє - під лежачий камінь вода не тече , а тому зацикленість Долярчика на проблемах , які він вважає що не в нього а у всіх оточуючих - створює передумови банкрутства його бізнесу , при чому головною причиною останнього є сам Долярчик
Звідси висновок - якщо Долярчик перевірить мої данні( а його торгова точка знаходиться за 2 км від мого кафе) і побачить що є й успішні проекти - можливо його світогляд зміниться в сторону пошуків виходу,а не констатації дупи.[/quote]
=====

... і такссс, по виділеному:
1) "точка" від "точки" - напевно, все ж таки, 5-6км :wink: (але то не важливо)
2) влучно написано: "констатація дупи"! - краще і не скаже :mrgreen: але це є якраз і правильно - КОНСТАТАЦІЯ - тобто, Я не вигадую, а констатую факти - пишу ПРАВДУ!
3) ну і добавлю ще те, за що сутки" парився у сауні":

...от я все пишу про себе, а от зараз, хочу написати про знайомого(просто, свої каси я ще не порівнював з минулим роком) - а от знайомий - порівняв: за місяць в нього +/- те саме, що й минулий рік в гривні! 
... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?! 

....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?" 
дякую![/quote]



Так все просто. Гривні стало менше, "доллярів" більше.

PS

Налоговое ведомство Великобритании отказало гражданину в приёме налоговой декларации из-за неточностей в заполнении формы.

В графе «Иждивенцы, зависящие от вас», житель городка Эвешем написал так:
«2,1 миллиона нелегальных иммигрантов, 1,1 миллиона наркоманов, 4,4 миллиона безработных, 900 тысяч заключённых в 85 тюрьмах плюс 650 идиотов в Парламенте и всей Европейской комиссии».

Сотрудник налогового ведомства сказал, что подобный ответ неприемлем.

«Кого же я упустил?» — пытался уточнить гражданин.
w_bufett
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:43

  Долярчик написав:... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?! 

....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?" 
дякую!

Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?
es77
 
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