Додано: Суб 31 бер, 2018 20:40

Долярчик написав: козак написав: budivelnik написав: [quДолярчик просто тролить в своєму репертуарі...

Минулих три дні в середньому +100% , до середнього в минулому році

Сьогодні +20% до середньостатистично минулого року....

Так що нехай не ниє , а перегляне як ціни/асортимент в себе так і те саме в конкурентів [quДолярчик просто тролить в своєму репертуарі..., до середнього в минулому роціСьогодні +20% до середньостатистично минулого року....Так що нехай не ниє , а перегляне як ціни/асортимент в себе так і те саме в конкурентів Кафе без алкоголю (комплексні обіди , піца, кава,чай ) Кафе без алкоголю (комплексні обіди , піца, кава,чай ) Т.е. в последние три дня у вас в кафе:

1. В два раза больше посетителей, чем год назад? Т.е. в последние три дня у вас в кафе:1. В два раза больше посетителей, чем год назад?

козак написав: 2. Клиенты стали есть в два раза больше, чем год назад? 2. Клиенты стали есть в два раза больше, чем год назад?

козак написав: 3. В два раза выше цены, чем год назад? 3. В два раза выше цены, чем год назад?

козак написав: 4. Микс первых трех пунктов (с разной степенью прироста)?

З.ы. Как это Долярчику поможет?

З.з.ы. +100%, +20% - чего? Выручка? А чистая прибыль? 4. Микс первых трех пунктов (с разной степенью прироста)?З.ы. Как это Долярчику поможет?З.з.ы. +100%, +20% - чего? Выручка? А чистая прибыль?

Так все просто. Гривні стало менше, "доллярів" більше.

Приблизно +40% збільшилось клієнтів, на відстані 1 км від мене ще 2 кафе, борюсь з ними перетягуючи їхніх клієнтівЗявились додаткові страви , тобто розмір замовлення у фізичному вимірі(стали більше їсти)десь на +20%Ціни зросли на 20%Перше +100% і +20% + зростання виручки в порівнянні з аналогічними датами попереднього рокуДруге -в минулому році , був в середньому по році - збитковим (приблизно -10% до капіталовкладень)Цей рік буде( надіюсь , в крайньому випадку перших два місяці це показують) приблизно +20% до капіталовкладень.Третє - під лежачий камінь вода не тече , а тому зацикленість Долярчика на проблемах , які він вважає що не в нього а у всіх оточуючих - створює передумови банкрутства його бізнесу , при чому головною причиною останнього є сам ДолярчикЗвідси висновок - якщо Долярчик перевірить мої данні(і побачить що є й успішні проекти - можливо його світогляд зміниться в сторону пошуків виходу,а не[/quote]=====... і такссс, по виділеному:1) "точка" від "точки" - напевно, все ж таки, 5-6км(але то не важливо)2) влучно написано: "констатація дупи"! - краще і не скажеале це є якраз і правильно - КОНСТАТАЦІЯ - тобто, Я не вигадую, а констатую факти - пишу ПРАВДУ!3) ну і добавлю ще те, за що сутки" парився у сауні":...от я все пишу про себе, а от зараз, хочу написати про знайомого(просто, свої каси я ще не порівнював з минулим роком) - а от знайомий - порівняв: за місяць в нього +/- те саме, що й минулий рік в гривні!... а тепер увага, знавці,: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?!....і першеа вже потім розписуєте - "чому так?"дякую![/quote]PSНалоговое ведомство Великобритании отказало гражданину в приёме налоговой декларации из-за неточностей в заполнении формы.В графе «Иждивенцы, зависящие от вас», житель городка Эвешем написал так:«2,1 миллиона нелегальных иммигрантов, 1,1 миллиона наркоманов, 4,4 миллиона безработных, 900 тысяч заключённых в 85 тюрьмах плюс 650 идиотов в Парламенте и всей Европейской комиссии».Сотрудник налогового ведомства сказал, что подобный ответ неприемлем.«Кого же я упустил?» — пытался уточнить гражданин.