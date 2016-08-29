Долярчик написав:... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?!
....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?" дякую!
Відповідь очевидна. Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле. Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?
Так питання тут в іншому. 1. В Україні як мінімум в 2 рази дорожчий відпочинок в порівняні з ЄС. 2. Дорожчі продукти харчування та гірші по якості. 3. Дорожча комуналка. 4. Наш секон-хенд вже дорожчий речей в фірмових магазинах ЄС. ............................................................ І писати можна сотню прикладів... Порівнювати з іншими розвиненими країнами. Так можливо Віденська кава краща і ароматніша?
Долярчик написав:... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?!
....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?" дякую!
Відповідь очевидна. Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле. Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?
1)... відповідь очевидна, але Ви, чомусь її не озвучили? 2)... це не скиглення, а "констатація дупи", ой, вибачте - фактів/правди! 3)...а який сенс в "надяганні рожевих окуляр"?