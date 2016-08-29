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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4724472547264727

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 748
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:56

  es77 написав:
  Долярчик написав:... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?! 

....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?" 
дякую!

Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?


Так питання тут в іншому.
1. В Україні як мінімум в 2 рази дорожчий відпочинок в порівняні з ЄС.
2. Дорожчі продукти харчування та гірші по якості.
3. Дорожча комуналка.
4. Наш секон-хенд вже дорожчий речей в фірмових магазинах ЄС.
............................................................
І писати можна сотню прикладів... Порівнювати з іншими розвиненими країнами.
Так можливо Віденська кава краща і ароматніша? :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:06

  w_bufett написав:2. Дорожчі продукти харчування та гірші по якості.


Поучительно. По стоимости продуктов питания.
https://www.youtube.com/watch?v=NVt26MVnFfs

Честно не знаю, правда или нет, яйца-12 шт действительно вроде высшего сорта судя по большому размеру и всего за 68 центов.
Пусть LIBO подтвердит, может фейк.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:10

  edvardd написав:Сбережения украинцев в 2016г сократились на 18,4 млрд грн - Госстат
Сбережения украинцев в 2017г сократились на 69 млрд грн - Госстат

Та то брехня, вон один задекларировал 17 лимонов. Какие сокращения?
kmk
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:28

контекст валютного ринку ч. 2

  es77 написав:
  Долярчик написав:... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?! 

....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?" 
дякую!

Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?

1)... відповідь очевидна, але Ви, чомусь її не озвучили?
2)... це не скиглення, а "констатація дупи", :mrgreen: ой, вибачте - фактів/правди!
3)...а який сенс в "надяганні рожевих окуляр"? :?:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:32

Re: Валютный рынок в контексте

  w_bufett написав:1. В Україні як мінімум в 2 рази дорожчий відпочинок в порівняні з ЄС.
2. Дорожчі продукти харчування та гірші по якості.
3. Дорожча комуналка

... і ці питання - мене теж хвилюють/бентежать! :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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