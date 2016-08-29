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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:10
edvardd написав:
Сбережения украинцев в 2016г сократились на 18,4 млрд грн - Госстат
Сбережения украинцев в 2017г сократились на 69 млрд грн - Госстат
Та то брехня, вон один задекларировал 17 лимонов. Какие сокращения?
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Додано: Суб 31 бер, 2018 22:28
es77 написав: Долярчик написав:
... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання
: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?!
....і перше прошу ЧІТКУ відповідь,
а вже потім розписуєте - "чому так?"
дякую!
Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?
1)... відповідь очевидна, але Ви, чомусь її не озвучили?
2)... це не скиглення, а "констатація дупи",
ой, вибачте - фактів/правди!
3)...а який сенс в "надяганні рожевих окуляр"?
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Додано: Суб 31 бер, 2018 22:40
w_bufett написав: es77 написав: Долярчик написав:
... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання
: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?!
....і перше прошу ЧІТКУ відповідь,
а вже потім розписуєте - "чому так?"
дякую!
Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?
Так питання тут в іншому.
1. В Україні як мінімум в 2 рази дорожчий відпочинок в порівняні з ЄС.
2. Дорожчі продукти харчування та гірші по якості.
3. Дорожча комуналка.
4. Наш секон-хенд вже дорожчий речей в фірмових магазинах ЄС.
............................................................
І писати можна сотню прикладів... Порівнювати з іншими розвиненими країнами.
Так можливо Віденська кава краща і ароматніша?
Брехня.
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