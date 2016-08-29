Та то брехня, вон один задекларировал 17 лимонов. Какие сокращения?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:10
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:28
1)... відповідь очевидна, але Ви, чомусь її не озвучили?
2)... це не скиглення, а "констатація дупи", ой, вибачте - фактів/правди!
3)...а який сенс в "надяганні рожевих окуляр"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:40
Брехня.
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:02
почему-то когда читаешь комментарии в подобном стиле вспоминается "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме"© и реальный результат...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:14
Re: Валютный рынок в контексте
orest писал(а):
Перес де Куэльяр По темі є що сказати, про квітень чи про 27? Чи стрінги-роліки так давлять, що думати важко? Виявляється є місце, де очевидні банальності уже не виглядають так революційно і доречно. Йди в бан друже-подружко, я чудово обійдусь без переказів твоїми словами того, що чуть раніше кимось написано на інших ресурсах.
А як же ,є I про 27 ,i про квiтень ,i про якiсь ролики. Я от гадав , що Вам вiдповiсти на ваш пост , поки перебував у саунi ,та зробив деякI висновки ,по пунктах дуже стисло. Перше; Про 27 . Деякi в постах почали це швидко розносити ,без обгрунтування ,мабуть у вас прочитали ? .Я виклав свое бачення подiй руху курса доляра до Великодня I пiсля з цифрами , вы пIсля мене наклали мое бачення на свое оповiдання , я так зрозумiв , де б я ранiше вашого рукопису це мiг все прочитати ?, I мiй прогноз на квiтень виходить Ви пiдтримали , а якщо я вам скажу , що я завiдомо неправдиво виклав це i в мене iнше бачення курсу на квiтень , що ви скажите ?але, то таке , це вашi проблеми перед загалом ,який вас оточує .Поведiнка крис, якi бiгають, та тянуть все поживне щоб потiм у куточку тихо пережовувати ,така доля .Друге . Був колись поважний чоловiк з купою медальок мабуть за заслуги , але з вIком йому заважала велика ноша на головI ,бо дуже щось здавлювала , мабуть Iнколи треба було знiмати ii та провiтрюватись в загальному трамвайчику , щоб десь там не тисло .Третє .У вас здоровий глузд ? Яка подружко ?трохи "рамси" спутали ,чи нема що придумати ,на бiльше фантазii не вистачає .I ще ,як я бачу Ви стали на бiк хамла, якого я двiчi виправляв , нажаль ,для мене ви тепер, автоматично не авторитет ,I можете свою помилку виправити ,попросити ДС видалити той пост, де ви згадували про мене . Ось майже все розклали по полицях . Дякую Ви вiльнi.
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:48
Хмельницкий плавно вниз 26-26.2 обменки.Мб с понедельника наверное тоже вниз.
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:16
Жизнь в контексте
Всех православных с Вербным воскресением! Хочу пожелать всем форумчанам мира в душе.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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