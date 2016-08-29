Додано: Нед 01 кві, 2018 09:14

писал(а):Перес де Куэльяр По темі є що сказати, про квітень чи про 27? Чи стрінги-роліки так давлять, що думати важко? Виявляється є місце, де очевидні банальності уже не виглядають так революційно і доречно. Йди в бан друже-подружко, я чудово обійдусь без переказів твоїми словами того, що чуть раніше кимось написано на інших ресурсах.А як же ,є I про 27 ,i про квiтень ,i про якiсь ролики. Я от гадав , що Вам вiдповiсти на ваш пост , поки перебував у саунi ,та зробив деякI висновки ,по пунктах дуже стисло. Перше; Про 27 . Деякi в постах почали це швидко розносити ,без обгрунтування ,мабуть у вас прочитали ? .Я виклав свое бачення подiй руху курса доляра до Великодня I пiсля з цифрами , вы пIсля мене наклали мое бачення на свое оповiдання , я так зрозумiв , де б я ранiше вашого рукопису це мiг все прочитати ?, I мiй прогноз на квiтень виходить Ви пiдтримали , а якщо я вам скажу , що я завiдомо неправдиво виклав це i в мене iнше бачення курсу на квiтень , що ви скажите ?але, то таке , це вашi проблеми перед загалом ,який вас оточує .Поведiнка крис, якi бiгають, та тянуть все поживне щоб потiм у куточку тихо пережовувати ,така доля .Друге . Був колись поважний чоловiк з купою медальок мабуть за заслуги , але з вIком йому заважала велика ноша на головI ,бо дуже щось здавлювала , мабуть Iнколи треба було знiмати ii та провiтрюватись в загальному трамвайчику , щоб десь там не тисло .Третє .У вас здоровий глузд ? Яка подружко ?трохи "рамси" спутали ,чи нема що придумати ,на бiльше фантазii не вистачає .I ще ,як я бачу Ви стали на бiк хамла, якого я двiчi виправляв , нажаль ,для мене ви тепер, автоматично не авторитет ,I можете свою помилку виправити ,попросити ДС видалити той пост, де ви згадували про мене . Ось майже все розклали по полицях . Дякую Ви вiльнi.