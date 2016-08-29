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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4725472647274728>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 748
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:10

  edvardd написав:Сбережения украинцев в 2016г сократились на 18,4 млрд грн - Госстат
Сбережения украинцев в 2017г сократились на 69 млрд грн - Госстат

Та то брехня, вон один задекларировал 17 лимонов. Какие сокращения?
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:28

  es77 написав:
  Долярчик написав:... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?! 

....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?" 
дякую!

Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?

1)... відповідь очевидна, але Ви, чомусь її не озвучили?
2)... це не скиглення, а "констатація дупи", :mrgreen: ой, вибачте - фактів/правди!
3)...а який сенс в "надяганні рожевих окуляр"? :?:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:40

  w_bufett написав:
  es77 написав:
  Долярчик написав:... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?! 

....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?" 
дякую!

Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?


Так питання тут в іншому.
1. В Україні як мінімум в 2 рази дорожчий відпочинок в порівняні з ЄС.
2. Дорожчі продукти харчування та гірші по якості.
3. Дорожча комуналка.
4. Наш секон-хенд вже дорожчий речей в фірмових магазинах ЄС.
............................................................
І писати можна сотню прикладів... Порівнювати з іншими розвиненими країнами.
Так можливо Віденська кава краща і ароматніша? :shock:

Брехня.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:02

  es77 написав: Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?


почему-то когда читаешь комментарии в подобном стиле вспоминается "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме"© и реальный результат... :mrgreen:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:14

Re: Валютный рынок в контексте

orest писал(а):
Перес де Куэльяр По темі є що сказати, про квітень чи про 27? Чи стрінги-роліки так давлять, що думати важко? Виявляється є місце, де очевидні банальності уже не виглядають так революційно і доречно. Йди в бан друже-подружко, я чудово обійдусь без переказів твоїми словами того, що чуть раніше кимось написано на інших ресурсах. :wink:

А як же ,є I про 27 ,i про квiтень ,i про якiсь ролики. Я от гадав , що Вам вiдповiсти на ваш пост , поки перебував у саунi ,та зробив деякI висновки ,по пунктах дуже стисло. Перше; Про 27 . Деякi в постах почали це швидко розносити ,без обгрунтування ,мабуть у вас прочитали ? .Я виклав свое бачення подiй руху курса доляра до Великодня I пiсля з цифрами , вы пIсля мене наклали мое бачення на свое оповiдання , я так зрозумiв , де б я ранiше вашого рукопису це мiг все прочитати ?, I мiй прогноз на квiтень виходить Ви пiдтримали , а якщо я вам скажу , що я завiдомо неправдиво виклав це i в мене iнше бачення курсу на квiтень , що ви скажите ?але, то таке , це вашi проблеми перед загалом ,який вас оточує .Поведiнка крис, якi бiгають, та тянуть все поживне щоб потiм у куточку тихо пережовувати ,така доля .Друге . Був колись поважний чоловiк з купою медальок мабуть за заслуги , але з вIком йому заважала велика ноша на головI ,бо дуже щось здавлювала , мабуть Iнколи треба було знiмати ii та провiтрюватись в загальному трамвайчику , щоб десь там не тисло .Третє .У вас здоровий глузд ? Яка подружко ?трохи "рамси" спутали ,чи нема що придумати ,на бiльше фантазii не вистачає .I ще ,як я бачу Ви стали на бiк хамла, якого я двiчi виправляв , нажаль ,для мене ви тепер, автоматично не авторитет ,I можете свою помилку виправити ,попросити ДС видалити той пост, де ви згадували про мене . Ось майже все розклали по полицях . Дякую Ви вiльнi.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:48

Хмельницкий плавно вниз 26-26.2 обменки.Мб с понедельника наверное тоже вниз.
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Жизнь в контексте

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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:06

будет ли 27.х в ближайшее время или едем вниз до августа-сентября? Какие предпосылки есть?
koder
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:09

  Перес де Куэльяр написав:orest писал(а):
Перес де Куэльяр По темі є що сказати, про квітень чи про 27? Чи стрінги-роліки так давлять, що думати важко? Виявляється є місце, де очевидні банальності уже не виглядають так революційно і доречно. Йди в бан друже-подружко, я чудово обійдусь без переказів твоїми словами того, що чуть раніше кимось написано на інших ресурсах. :wink:

А як же ,є I про 27 ,i про квiтень ,i про якiсь ролики. Я от гадав , що Вам вiдповiсти на ваш пост , поки перебував у саунi ,та зробив деякI висновки ,по пунктах дуже стисло. Перше; Про 27 . Деякi в постах почали це швидко розносити ,без обгрунтування ,мабуть у вас прочитали ? .Я виклав свое бачення подiй руху курса доляра до Великодня I пiсля з цифрами , вы пIсля мене наклали мое бачення на свое оповiдання , я так зрозумiв , де б я ранiше вашого рукопису це мiг все прочитати ?, I мiй прогноз на квiтень виходить Ви пiдтримали , а якщо я вам скажу , що я завiдомо неправдиво виклав це i в мене iнше бачення курсу на квiтень , що ви скажите ?але, то таке , це вашi проблеми перед загалом ,який вас оточує .Поведiнка крис, якi бiгають, та тянуть все поживне щоб потiм у куточку тихо пережовувати ,така доля .Друге . Був колись поважний чоловiк з купою медальок мабуть за заслуги , але з вIком йому заважала велика ноша на головI ,бо дуже щось здавлювала , мабуть Iнколи треба було знiмати ii та провiтрюватись в загальному трамвайчику , щоб десь там не тисло .Третє .У вас здоровий глузд ? Яка подружко ?трохи "рамси" спутали ,чи нема що придумати ,на бiльше фантазii не вистачає .I ще ,як я бачу Ви стали на бiк хамла, якого я двiчi виправляв , нажаль ,для мене ви тепер, автоматично не авторитет ,I можете свою помилку виправити ,попросити ДС видалити той пост, де ви згадували про мене . Ось майже все розклали по полицях . Дякую Ви вiльнi.

...а можна посилання на той пост, а то я щось пропустив :roll:
(і в Ореста, інколи, такі "грішки" проскакують :wink:) ....здавалось би, пиши собі "ніби" скромненько та й лапай свої плюсики-медальки.... - так, ні! - мусить то того вколоти, то того.... - навіщо?
(то, отак, через Ваш пост, я йому такий "привіт" передаю, - а то, я бачу, що на ІНШИХ ГІЛКАХ - я його хвилюю :mrgreen:)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:16

  koder написав:будет ли 27.х в ближайшее время или едем вниз до августа-сентября? Какие предпосылки есть?

В апреле курс доллара начнет расти на несколько копеек в день – эксперт
edvardd
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