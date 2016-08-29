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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:10
edvardd написав:
Сбережения украинцев в 2016г сократились на 18,4 млрд грн - Госстат
Сбережения украинцев в 2017г сократились на 69 млрд грн - Госстат
Та то брехня, вон один задекларировал 17 лимонов. Какие сокращения?
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Додано: Суб 31 бер, 2018 22:28
es77 написав: Долярчик написав:
... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання
: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?!
....і перше прошу ЧІТКУ відповідь,
а вже потім розписуєте - "чому так?"
дякую!
Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?
1)... відповідь очевидна, але Ви, чомусь її не озвучили?
2)... це не скиглення, а "констатація дупи",
ой, вибачте - фактів/правди!
3)...а який сенс в "надяганні рожевих окуляр"?
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Додано: Суб 31 бер, 2018 22:40
w_bufett написав: es77 написав: Долярчик написав:
... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання
: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?!
....і перше прошу ЧІТКУ відповідь,
а вже потім розписуєте - "чому так?"
дякую!
Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?
Так питання тут в іншому.
1. В Україні як мінімум в 2 рази дорожчий відпочинок в порівняні з ЄС.
2. Дорожчі продукти харчування та гірші по якості.
3. Дорожча комуналка.
4. Наш секон-хенд вже дорожчий речей в фірмових магазинах ЄС.
............................................................
І писати можна сотню прикладів... Порівнювати з іншими розвиненими країнами.
Так можливо Віденська кава краща і ароматніша?
Брехня.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 09:02
es77 написав:
Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?
почему-то когда читаешь комментарии в подобном стиле вспоминается "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме"© и реальный результат...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Нед 01 кві, 2018 09:14
orest
писал(а):
Перес де Куэльяр По темі є що сказати, про квітень чи про 27? Чи стрінги-роліки так давлять, що думати важко? Виявляється є місце, де очевидні банальності уже не виглядають так революційно і доречно. Йди в бан друже-подружко, я чудово обійдусь без переказів твоїми словами того, що чуть раніше кимось написано на інших ресурсах.
А як же ,є I про 27 ,i про квiтень ,i про якiсь ролики. Я от гадав , що Вам вiдповiсти на ваш пост , поки перебував у саунi ,та зробив деякI висновки ,по пунктах дуже стисло. Перше; Про 27 . Деякi в постах почали це швидко розносити ,без обгрунтування ,мабуть у вас прочитали ? .Я виклав свое бачення подiй руху курса доляра до Великодня I пiсля з цифрами , вы пIсля мене наклали мое бачення на свое оповiдання , я так зрозумiв , де б я ранiше вашого рукопису це мiг все прочитати ?, I мiй прогноз на квiтень виходить Ви пiдтримали , а якщо я вам скажу , що я завiдомо неправдиво виклав це i в мене iнше бачення курсу на квiтень , що ви скажите ?але, то таке , це вашi проблеми перед загалом ,який вас оточує .Поведiнка крис, якi бiгають, та тянуть все поживне щоб потiм у куточку тихо пережовувати ,така доля .Друге . Був колись поважний чоловiк з купою медальок мабуть за заслуги , але з вIком йому заважала велика ноша на головI ,бо дуже щось здавлювала , мабуть Iнколи треба було знiмати ii та провiтрюватись в загальному трамвайчику , щоб десь там не тисло .Третє .У вас здоровий глузд ? Яка подружко ?трохи "рамси" спутали ,чи нема що придумати ,на бiльше фантазii не вистачає .I ще ,як я бачу Ви стали на бiк хамла, якого я двiчi виправляв , нажаль ,для мене ви тепер, автоматично не авторитет ,I можете свою помилку виправити ,попросити ДС видалити той пост, де ви згадували про мене . Ось майже все розклали по полицях . Дякую Ви вiльнi.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 09:48
Хмельницкий плавно вниз 26-26.2 обменки.Мб с понедельника наверное тоже вниз.
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Oleg_Sa
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Додано: Нед 01 кві, 2018 10:16
Всех православных с Вербным воскресением! Хочу пожелать всем форумчанам мира в душе.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 11:06
будет ли 27.х в ближайшее время или едем вниз до августа-сентября? Какие предпосылки есть?
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koder
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Додано: Нед 01 кві, 2018 11:09
Перес де Куэльяр написав:orest
писал(а):
Перес де Куэльяр По темі є що сказати, про квітень чи про 27? Чи стрінги-роліки так давлять, що думати важко? Виявляється є місце, де очевидні банальності уже не виглядають так революційно і доречно. Йди в бан друже-подружко, я чудово обійдусь без переказів твоїми словами того, що чуть раніше кимось написано на інших ресурсах.
А як же ,є I про 27 ,i про квiтень ,i про якiсь ролики. Я от гадав , що Вам вiдповiсти на ваш пост , поки перебував у саунi ,та зробив деякI висновки ,по пунктах дуже стисло. Перше; Про 27 . Деякi в постах почали це швидко розносити ,без обгрунтування ,мабуть у вас прочитали ? .Я виклав свое бачення подiй руху курса доляра до Великодня I пiсля з цифрами , вы пIсля мене наклали мое бачення на свое оповiдання , я так зрозумiв , де б я ранiше вашого рукопису це мiг все прочитати ?, I мiй прогноз на квiтень виходить Ви пiдтримали , а якщо я вам скажу , що я завiдомо неправдиво виклав це i в мене iнше бачення курсу на квiтень , що ви скажите ?але, то таке , це вашi проблеми перед загалом ,який вас оточує .Поведiнка крис, якi бiгають, та тянуть все поживне щоб потiм у куточку тихо пережовувати ,така доля .Друге . Був колись поважний чоловiк з купою медальок мабуть за заслуги , але з вIком йому заважала велика ноша на головI ,бо дуже щось здавлювала , мабуть Iнколи треба було знiмати ii та провiтрюватись в загальному трамвайчику , щоб десь там не тисло .Третє .У вас здоровий глузд ? Яка подружко ?трохи "рамси" спутали ,чи нема що придумати ,на бiльше фантазii не вистачає .I ще ,як я бачу Ви стали на бiк хамла, якого я двiчi виправляв , нажаль ,для мене ви тепер, автоматично не авторитет ,I можете свою помилку виправити ,попросити ДС видалити той пост, де ви згадували про мене
. Ось майже все розклали по полицях . Дякую Ви вiльнi.
...а можна посилання на той пост, а то я щось пропустив
(і в Ореста, інколи, такі "грішки" проскакують
) ....здавалось би, пиши собі "ніби" скромненько та й лапай свої плюсики-медальки.... - так, ні! - мусить то того вколоти, то того.... - навіщо?
(то, отак, через Ваш пост, я йому такий "привіт" передаю, - а то, я бачу, що на ІНШИХ ГІЛКАХ - я його хвилюю
)
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Додано: Нед 01 кві, 2018 11:16
koder написав:
будет ли 27.х в ближайшее время или едем вниз до августа-сентября? Какие предпосылки есть?
В апреле курс доллара начнет расти на несколько копеек в день – эксперт
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edvardd
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