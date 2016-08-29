Верба - б'є,
верба - б'є!
від нині, за тиждень -
Великдень буде!!!
Миру, добра, здагоди, любові - всім Вам і Вашим родинам!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:20
... ну, і трохи добра на цю гілочку))
Верба - б'є,
верба - б'є!
від нині, за тиждень -
Великдень буде!!!
Миру, добра, здагоди, любові - всім Вам і Вашим родинам!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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